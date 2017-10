Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

A senger Äntwert op eng parlamentaresch Fro präziséiert den Educatiounsminister Claude Meisch, dass ee mat enger Analyse am Gaangen ass, fir vum Schouljoer 2018/2019 u gratis Schoulbicher an de Lycéeën anzeféieren.



PDF Parlamentaresch Fro an Äntwert vum Minister