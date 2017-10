Wahl-Taxi: De Making-of vun der Emissioun (03.10.2017) Mir huelen Iech mat hannert d’Kulissen a weisen Iech, wat fir een Opwand hannert esou enger klenger Emissioun stécht.

D’Invitéë ware jeeweils d’Buergermeeschteren an d'Haaptoppositiounspolitiker an dëst aus den zwou gréisste Stied hei zu Lëtzebuerg, also d’Stad an Esch.Um Dënschdeg huele mer Iech mat hannert d’Kulissen a weisen Iech, wat fir en Opwand hannert esou enger klenger Emissioun stécht.