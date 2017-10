Reaktioun vum Gilles Roth iwwer Aussoe vum Henri Hosch.



Den Henri Hosch



Et ass scho paradox, do géife Leit fir den zukünftegen Bauprojet "Sigelsriech" ugelackelt gi mat Spréch wéi ee rouege Quartier matzen an der Natur, deen op d'Mobilité douce setzt. Dobäi géifen awer gläichzäiteg fir déi 800 Unitéiten 1.800 Parkplaze virgesi ginn, seet den Henri Hosch. Op de Bus géife wuel déi Mannst zeréckgräifen. Ma eng Etüd, déi gemaach gouf, géif esouguer behaapten, datt mat der neier Cité de Verkéier op der Route de Koerich, déi op d'N6, also d'Areler Strooss hiféiert, géif erofgoen. Dat kann den Henri Hosch net novollzéien, hien zitéiert aus der "Konzeptstudie":Mit der vorliegenden Konzeptstudie konnte unter den getroffenen Annahmen eine deutlich verbesserte Verkehrsqualität und Leistungsfähigjkeit gegenüber der heutigen Verkehrsführung bei gesteigertem Aufkommen nachgewiesen werden.An hie kommentéiert: "Dat kann een engem Kand, dat d'4. Schouljoer am éischten Ulaf gepackt huet, net verklickeren."Nieft dem Trafic, deen eng Asphyxie vun de Stroosse matsechbréngt, gëtt et awer nach ee weidere Problem. Viru 40 Joer wéi den Domaine d'Olm realiséiert gouf, hu sech deemools vill jonk Leit do néiergelooss. Elo liewe virun allem eeler Leit op där Plaz. Am Quartier "Sigelsriech" tëscht dem CR 109 an der Areler Strooss wäert et do net anescht goen, fäert den Henri Hosch: "Da kommen nëmme jonk Leit dohin an an 30 Joer gëtt dat en Altersheim." Dat wier total dernieft, well fir Liewen am Quartier ze hunn, missten d'Generatioune gemëscht ginn.Den Éierebuergermeeschter vun der Gemeng Mamer gesäit bei engem d'Haaptresponsabilitéit leien. Deen, deen den Ament d'Zigel vun der Gemeng am Grapp hält: dem CSV-Politiker Gilles Roth."De Mamer Buergermeeschter huet soss näischt am Kapp, wéi seng Gemeng zouzebaue bis op d'Gemengegrenzen. Da war fréier net esou. Dat sinn zukünfteg Wieler fir seng national Ambitiounen."Turbo-Rond-Point, rout Luuchten, och déi kéinten net verhënneren, dass de Verkéier weider zouhëlt, wann dann och nach e risege Quartier op klengstem Raum, de Projet "Sigelsriech", soll op 27 Hektar gebaut ginn, da géif een e komplette Stëllstand provozéieren. Et misst een nämlech och nach bedenken datt bei dee ganze Persounentrafic och nach dee vun der Industriezon Capellen dobäi kënnt - d'Kräizung tëscht der Käercher Strooss an der N6 also komplett iwwerlaascht ass ... "e Kaméidi, et mengt een, et wär Krich".Kee Versteesdemech huet den Henri Hosch net nëmme fir den aktuelle Buergermeeschter Gilles Roth, ma och fir déi zoustänneg Ministeren Dieschbourg a Bausch.

Den Henri Hosch, de Virgänger vum aktuelle Mamer Buergermeeschter Gilles Roth, betount: Hien huet näischt dogéint, datt Lotissementer fir d'Leit gebaut ginn. Jiddereen huet d'Recht op eng Wunneng oder en Haus. Ma et misst ee kucken, datt déi néideg Infrastrukture fir esou Bauprojete wéi den "Sigelsriech" ze bauen, och disponibel sinn.

Am 24. Juni dieses Jahres hatte der Mamer Schöffenrat die Capellener Einwohner eingeladen, um ihnen die Gelegenheit zu geben, vor Ort etwaige Beanstandungen vorzubringen. Etwa 15 Bürger waren im Capellener Teil der Domaine d'Olm erschienen. Ich war auch dabei. Beim Thema « geplante Mammuthsiedlung Sigelsriech » am « Kräizwee » in Olm haben sich ausnahmslos alle Anwesenden gegen dieses Projekt ausgesprochen, und das wegen der schier unlösbaren Verkehrsproblematik. Alle waren der Ansicht, dass ein Mehr an Verkehr auf der Koericher Straße ( R109 ) nicht zu verkraften sei. Schöffe Luc Feller bemerkte in diesem Zusammenhang : « Um ehrlich zu sein, das diesbezügliche Verkehrsgutachten wurde während der Ferien gemacht. »



Daraufhin habe ich Sie, Herr Bürgermeister und die beiden Schöffen darauf aufmerksam gemacht, dass Sie gewählt wurden, um die Interessen der Bürger zu verteidigen, und nicht die der Erbauer sogenannter billiger Wohnungen, sonst sei die Zeit reif für eine neue Bürgerinitiative. Anschließend haben Sie, Herr Roth, den Anschein vermittelt, Sie hätten sich vom Befürworter zum Gegner dieses Projektes gewandelt. Ja, Sie haben mich sogar beauftragt, einen Brief im Namen aller Anwesenden an Sie zu richten, dann hätten Sie mehr Gewicht bei den öffentlichen Instanzen. Eine halbe Stunde später teilten Sie mir telefonisch mit, der Brief erübrige sich, weil der Schöffenrat gegen das Projekt sei und eine dementsprechende Resolution verabschieden werde.

Nur 6 Tage später wurde diese Resolution vom Gemeinderat gestimmt. Darin wird u.a. die Gemeinde Kehlen aufgefordert, ihr Projekt etappenweise zu verwirklichen, was selbstverständlich sowieso vorgesehen war. Die SNHBM hat übrigens umgehend den Inhalt der Resolution als Zeichen ihrer Zustimmung auf ihre Internetseite gesetzt. Ich bezweifle ganz stark, dass Sie den Gemeinderäten dieselbe Geschichte erzählt haben wie am 24. Juni den versammelten Einwohnern vor Ort und mir anschließend per Telefon.



In Wirklichkeit sind Sie für das Projekt und lassen Ihre enttäuschten Wähler mit ihren Sorgen allein. Dies ist ein Paradebeispiel dafür, wie bei bestimmten Personen ganze Welten zwischen Worten und unmittelbaren Taten liegen können.

Ihre Neigung zu häufigem Meinungswechsel haben Sie inzwischen schon wieder unter Beweis gestellt in Ihrem Stimmenfangpamphlet ( mit Ihrem omnipräsenten Konterfei ), das den Bürgern wenig später ins Haus flatterte. Ihr Hauptthema lautet gänzlich ungeniert « DER KONTAKT MIT DEM BÜRGER HAT PRIORITÄT » .Wäre es ironisch gemeint, könnte man wenigstens darüber lachen !



Übrigens : die Bürger der an den Versammlungsort des 24. Juni angrenzenden Rue de la Forêt , die sich im Rahmen der Erneuerung des Allgemeinen Bebauungsplans zur Wehr setzten ( mit Erfolg ! ), wurden ihrerseits mit sehr zweifelhaften « Wahrheiten » abgefertigt.



Auch unweit des Versammlungsortes gab es zwischen uns beiden ein Gentleman's agreement, was die Regelung der Zufahrt zum « Parc d'activités de Capellen » betrifft. 15 Jahre lang haben Sie mich hingehalten und taten schließlich das Gegenteil von dem, was unter uns abgemacht war. Nicht einmal ein Telefonanruf war Ihnen dieser Vertrauensbruch gegenüber Ihrem Vorgänger wert. Später haben Sie die Straßenbauverwaltung dafür verantwortlich gemacht, obwohl sie diese Befugnis überhaupt nicht hat. Ich habe daraufhin den Transportminister über die hierdurch entstandenen unzumutbaren chaotischen Zustände vor meiner Haustür ins Bild gesetzt. Die Situation verschlimmerte sich indessen fortwährend.



Mal ehrlich : diese laut Ihren Ausssagen mir schon seit langen Jahren feindlich gesinnte und Ihnen gegenüber gebieterisch auftretende Verwaltung hat Sie doch gewähren lassen, als Sie eine ganze Straße, die Rue du Kiem, wo rein zufällig Ihr Elternhaus steht, für den Transitverkehr gesperrt haben. Und das mit einer fadenscheinigen Begründung und zum großen Leidwesen der zahlreichen Apothekenbesucher und der Einwohner der Rue de la Gare, denen sie den ganzen Verkehr vor die Haustür umgeleitet haben.



Sie erinnern sich : Im Dezember 1998, als die Gemeinde Mamer den Prozess um die geplante Haebicht-Deponie gegen den Staat gewonnen hatte, haben Sie im Verbund mit Ihrem Mentor und späteren , sehr kurzlebigen Schöffen eindringlich auf mich eingeredet, um mir klarzumachen, dass meine Mission zu Ende sei. Sie beide hatten nämlich Angst, ich würde auf meinem Bürgermeistersessel kleben bleiben, wie Sie es wohl ohne Zweifel an meiner Stelle getan hätten. Ich hatte Ihnen damals - es war bei der Gelegenheit einer Feier im Capellener Kulturzentrum - zu verstehen gegeben, dass das Gesetz, das den Bau der Deponie als obligatorisch erklärt, noch immer Bestand habe. Daraufhin haben Sie beide alle Register Ihrer Überzeugungskunst gezogen, um mir weiszumachen, dass man ein Gesetz nicht abschaffen könne. Wirklich ein starkes Stück von einem jungen studierten Juristen.



Bei den Wahlen im darauffolgenden Jahr bin ich mit mit meiner gesamten Mannschaft zurückgetreten, so wie ich es den Wählern von Anfang an versprochen hatte. Am 14. Juni 2001 wurde das ominöse Haebicht-Gesetz vom Parlament außer Kraft gesetzt. Dazu kein weiterer Kommentar, außer vielleicht der Feststellung, dass wir beide definitiv nicht aus dem gleichen Holz geschnitzt sind...



Sie wollten mich unverzüglich nach meinem Rücktritt zum Ehrenbürgermeister machen, um sicherzustellen, dass ich Ihnen nie mehr in die Quere kommen würde. Ich habe dieses Angebot ( zunächst ) abgelehnt wegen Ihres damaligen Schöffen... Für die Feierlichkeit, die im Mai 2011 nachgeholt wurde, hatten Sie mich gebeten, den Teil Ihrer Rede zu verfassen, der meinen Lebenslauf und meine Hobbys betrifft. Sie haben sich strikt an meine Vorlage gehalten, außer in dem Punkt, wo es um mein Verhältnis zu den Religionen und deren Einfluss auf Mensch, Gesellschaft und Politik ging, ein Thema, für das ich mich seit jeher stark begeisterte. Meine Schlussfolgerung haben Sie total verfälscht wiedergegeben, was mir bis heute noch tief in den Knochen steckt.



Abschließend möchte ich Ihnen einen vielleicht zu späten, aber gut gemeinten Rat mit auf Ihren angestrebten Weg nach oben geben : Es ist wesentlich überzeugender, sich durch eigene Taten hervorzutun, als die Verdienste anderer klein – oder sogar wegzureden. Das jedenfalls haben Sie seit 3 Legislaturperioden bei jeder sich bietenden Gelegenheit gegenüber der Bürgerinitiative, der ich als Bürgermeister vorstand, immer wieder getan und noch immer tun.



Was habe ich Ihnen eigentlich angetan, um so von Ihnen behandelt zu werden ?

Dr Henri Hosch

Ehrenbürgermeister

der Gemeinde Mamer