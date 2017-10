Anti-Tubak-Gesetz am Test (03.10.2017) Zanter dem 1. August ass dat neit Anti-Tubak-Gesetz a Kraaft. Mee gëtt sech och dru gehalen? 1/5 vun der lëtzebuerger Populatioun fëmmt. An eng grouss Partie dovunner maachen jonk Leit aus. Dat neit Anti-Tubak-Gesetz wat zanter dem 1. August a Kraaft ass, soll dat änneren. Heescht: nei Aschränkungen fir Fëmmerten. Wat halen déi dovunner? A gëtt sech un dat neit Gesetz gehalen?

1/5 vun der lëtzebuerger Populatioun fëmmt. An eng grouss Partie dovunner maachen jonk Leit aus. Dat neit Anti-Tubak-Gesetz wat zanter dem 1. August a Kraaft ass, soll dat änneren. Heescht: nei Aschränkungen fir Fëmmerten. Wat halen déi dovunner? A gëtt sech un dat neit Gesetz gehalen?Fir d’éischt kläre mer d’Fro wat iwwerhaapt geännert huet mam neien Anti-Tubak-Gesetz. Zanter dem 1. August ass et verbueden op Spillplazen ze fëmmen, op Sportsplazen, wou Jugendlecher ënner 16 Sport maachen, am Auto wa Kanner ënner 12 Joer dobäi sinn an ënner 18 dierf ee keng Zigarette méi kafen. D’Fëmmverbueder gëllen iwwerdeems och fir E-Zigaretten. An dat alles mam Zil déi Jonk ze schützen, sou d’Gesondheetsministesch Lydia Mutsch.Déi nei Ännerungen wieren virun allem en Appel un de “bon sens”. Dass ëmmer méi streng Gesetzer fir vill Leit en Agrëff an d’Privatsphär kéinten duerstellen, gesäit si net sou.D’Ëmsetzung vum neie Gesetz ass awer deelweis flou. Wéi sou dacks, ginn et och hei Gro-Zonen.Mee wéi gesäit et mat der Ëmsetzung vum Gesetz op den Tankstellen aus? Dat gesi mer bei eisem Test mam Vanessa. Mat verstoppter Kamera versicht hatt e Pak Zigaretten ze kafen an et klappt ouni groussen Effort.Op der zweeter Plaz, an engem Zeitungsbuttek, bitt sech eis en ähnlecht Bild. Hannert der Keess ass eng Mauer voller Zigaretten an d’Vanessa huet “die Qual der Wahl". Ouni ze zécken, gëtt d’Vendeuse him déi gewënschten Zigaretten. E Bléck op d’Carte d’Identité wier awer schonn duergaange fir ze gesinn, dass d’Vanessa ze jonk ass fir Zigaretten ze kréien.D’Eropsetzen vun der Altersgrenz beaflosst och d’Tubaks-Industrie. 70% vun de Fëmmerten hu virun hirem 18. Liewensjoer domat ugefaangen. Mam neie Gesetz fält also en Deel vun der Clientèle ewech.Ëmmer méi streng Regulatiounen, Präisser déi an d’Luucht ginn an e Trend hin zum gesonden Liewen, féieren dozou dass d’Consommatioun um westeuropäesche Marché zanter puer Joer réckleefeg ass. All Joer geet se ëm ongeféier 2% zréck. Un eng zigarettefräi Zukunft gleeft een hei awer net, och wann d’Zigarett ëmmer méi e schlechte Ruff kritt.Ob ee wëll fëmmen oder net, bleift nach ëmmer e Choix, wou ee fëmmt, awer net méi.Eng Saach bleift lo awer nach ze klären: kritt d’Vanessa och an engem Supermarché Zigaretten ze kafen? Un der Keess pecht scho mol e Sticker wou drop steet, dass een ënner 18 Joer keng Zigarette méi kritt. Mee stëmmt dat och an der Praxis? Leider net. Och hei gëtt d’Vanessa net nom Alter gefrot. Och wann dësen Test just eng Stéchprouf ass, ass d’Resultat erniichternd.Ob dat neit Gesetz schlussendlech eppes bréngt, ass elo nach schwéier ze soen. Eise Fazit ass dass déi nei Ännerungen zwar gréisstendeels akzeptéiert ginn, an der Praxis awer nach net iwwerall ukomm an och net ëmmer ganz kloer sinn. An ob d’Anti-Tubak-Gesetz déi Jonk dovunner ofhalen wäert ze fëmmen, wäert sech dann a puer Joer weisen.