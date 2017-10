© Domingos Oliveira

Op en Neits hunn eis Stroossen e Mënscheliewe gefuerdert: En Dënschdeg den Owend koum et op dem CR 306, dee vum Rouscht beim Site vun der Creos, laanscht d'Gebai vun der Luxlait erof op Biissen féiert, zu enger fataler Kollisioun.Zwee Ween sinn hei frontal aneneegerannt. An deem enge Gefier waren zwou Persounen, si goufe ganz schro blesséiert. D'Persoun an deem anere Gefier war eleng ënnerwee, si ass nach op der Plaz un hiren uerge Blessure verscheet.An den Accident war nach en drëtten Auto, deen hannert engem vun den accidentéierte Gefierer gefuer ass, verwéckelt. Op dee sinn awer just Stécker geflunn, blesséiert gouf hei keen.D'Streck ass den Ament gespaart.An de leschte Wochen an Deeg hu vill Leit hiert Liewen am Stroosseverkéier gelooss.- Ugefaange bei engem trageschen Incident um Donneschdeg, 21. September um Boulevard Royal, wéi eng 46 Joer al Foussgängerin ënnert e Camion gerode war an déidlech blesséiert gouf.Ganz mäerderesch war dann de Weekend duerno, dee leschten, dee ganz am September war:- An der Nuecht op de Samschdeg, 23. September waren tëscht Dippech an der Gréiwelsbarrière zwou Persounen ëm d'Liewe komm, wéi géint 4 Auer en Automobilist, dee vun Dippech koum, op déi aner Stroossesäit gerode war an do e Won gesträift hat, dee vun Helfent aus ënnerwee war. Dat Gefier ass doropshin op där anerer Säit vun der Strooss mat der Bäifuerersäit an e Bam gerannt. De Chauffeur vun 28 an d'Bäifuererin vun 22 Joer hunn den Accident net iwwerlieft. Den Automobilist aus dem éischte Gefier gouf net verwonnt, hien hat Alkohol gedronk, wouropshin de Parquet decidéiert huet, dass e sollt festgeholl ginn.- Déidlechen Accident dunn direkt och den Dag drop tëscht der Fiels an Aangelsbierg: Um Sonndeg de Moien, 24. September huet do eng jonk Fra vu 17 Joer hiert Liewe gelooss. Um 7.40 Auer war de Chauffer mat sengem Won op enger laanger Riichter lénks an de Summerwee geroden, hat do 2 Beem gesträift a krut duerno nach en drëtte Bam sou hefteg ze paken, dass den Auto zeréck op d'Strooss geschleidert gouf. Dräi Persoune souzen am Ganzen am Won. De Chauffer an de Bäifuerer koume blesséiert an d'Spidol. Déi jonk Fra vu 17 Joer, déi hannen am Auto souz, sollt den Accident net iwwerliewen.- Fatalen Accident dann zwee Deeg drop och nach op der A13. Um Dënschdeg den Owend, 26. September géint 22 Auer ass eng däitsch Camionnette, déi a Richtung Schengen ënnerwee war, 500 Meter hannert der Sortie Helleng engem polnesche Camion hannendrop gefuer. De Chauffeur vun der Camionnette gouf a sengem Gefier ageklemmt. De Mann vun 32 Joer ass nach op der Plaz u senge schroe Blessure gestuerwen.