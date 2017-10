X

De Mann ass hannerzeg gefuer an ass, aus nach net gekläerter Ursaach, mat sengem Bagger an der Uelzecht gelant.D'Pompjeeën sinn den Ament op der Plaz an hu Barrière gesat, fir d'Flëssegkeet, déi aus der Aarbechtsmaschinn an d'Uelzecht leeft, opzefänken.Mat engem Kran soll de Bagger aus dem Waasser gebuerge ginn, dowéinst gëtt d'Strooss an der Allée Pierre de Mansfeld fir den Trafic gespaart.