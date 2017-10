© RTL-Archiv

"Mir erwaarden eis carrement näischt, dann ass d'Gefor am klengsten, dass mer enttäuscht ginn", sot de Fraktiouns-Chef Claude Wiseler e Mëttwoch de Moien, deen awer betount huet, dass et eng ganz Rëtsch vu wichtegen Dossiere géif ginn, wou d'CSV sech konkret Propositioune vun der Majoritéit erwaart.





Parlamentaresch Rentrée CSV / Reportage Joel Detaille



Besonnesch a Punkto Educatioun missten déi enorm Onrouen ophalen, déi den Ament herrschen. Dat wier awer majoritär och dem zoustännege Minister verschëlt, deem seng Politik vum Claude Wiseler eng anstänneg Datz krut.Et hätt een et hei mat engem Minister ze dinn, dee Reformen iwwerstierzt an déi net ausgeräift sinn. Hie géif alles schéi rieden an enger éischter Etapp a wann hien et net méi fäerdeg bréngt, der Administratioun d'Schold ginn. An dann dierften d'Enseignanten anscheinend emol net méi driwwer schwätzen. Schlussendlech gëtt dann och nach d'Press ugegraff.Fir d'CSV ass dat eng Attitüd, déi net acceptabel ass.Et géif ee kloer mierken, dass d'3er-Koalitioun elo schonn de Kapp an de Sand géif stiechen a just nach Wahlkampf-Politik géif maachen. E "Schéi-Geschwätz vum Duercherneen" huet de Claude Wiseler et e Mëttwoch de Moie genannt.