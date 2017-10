Fir d’Sportfligerei ass de Site um Findel ganz kloer vu Virdeel. Mä ass dëse Kompromëss mat steigendem Fluchverkéier an Zukunft iwwerhaapt nach oprecht z’erhalen? Firwat ass bis ewell nach keng alternativ Landepist fonnt ginn? Dobäi kënnt, datt den Aerosport grad ëm seng Existenz fäerte muss.Et gëtt eng Diskussioun ëm eng alternativ Landespist fir Sport- a Privatfligerei, déi et och scho virun der Noutlandung vun enger hollännescher Sportsmaschinn Enn August um Fluchhafen gouf. Well di kleng Sportsfligeren deele sech d’Landepist um Findel mat deene risegen kommerzielle Linie- a Cargofligeren.Fir datt all Fliger effizient a sécher starten a lande kann, ass den Tower verantwortlech. An Zukunft wäert de Fluchtrafic klammen - da wäert d’ Privatfligerei awer éischter de Kierzeren zéien. Et ka fir d’Sportspilote scho mol an d’Geld goen, wa se op der Landepiste waarden oder Schläifen um Himmel dréie mussen. woubäi di 3 Joer Formatioun zum Hobbypilot schonn ëmmerhin 12.000€. kaschten.Bis 2004 konnt een hei zu Lëtzebuerg keng Beruffspilote-Lizenz maachen, et huet ee missen an d'Ausland. Den Aerosport huet dat erkannt an d’Luxembourg Flight Training Academy gegrënnt, wou zukünfteg kommerziell Piloten ausgebilt ginn an dat ass nawell interessant fir eis Fluchgesellschafte Luxair a Cargolux.