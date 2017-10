Amplaz vun eenzelne Kandidate presentéiere sech also Lëschten.



Biissen, Clierf an Ëlwen wielen déi Kéier eng éischte Kéier nom proportionelle System. De Pit Everling huet bei den 3 Buergermeeschteren nogefrot. Den Optakt maache mer mat Biissen.





Vu Majorz- op Proporzsystem: Gemeng Biissen



Et si just e bësse méi ewéi 3'000 Awunner. Ma dat bedeit trotzdeem, datt se e Sonndeg un der Atert eng éischte Kéier Lëschten an de Kabinne leien hunn.Den aktuelle Buergermeeschter Jos Schummer ass sech bewosst, datt de Wiessel vu Majorz op Proporz net jidderengem an der Gemeng schmaacht. Hie seet awer, datt et vun enger gewësser Zuel vu Bierger u schwéier gëtt fir eng Gemeng ouni Parteiesystem ze geréieren. Do misst eng aner Verwaltung agesat ginn. Et kéint een elo streiden ob et 6 Joer ze fréi wier oder net, sou de Jos Schummer.Faarf bekenne wier jo eigentlech näischt Schlëmmes, seet de Gemengepapp. Et bräicht ee sech jo awer net ze verstoppen oder ze schummen, well ee Member vun enger Partei ass. Do géif keng Welt zesummefalen, mä de Jos Schummer fënnt et méi éierlech, wann ee sech zu enger Partei bekennt.Den CSV-Kandidat Jos Schummer schléisst trotzdeem net aus, datt seng Gemeng nach vläicht net räif ass fir den neie System, mä da misst een dee Prozess eben elo duerchmaachen. Hien ass sech bewosst, dass hien eventuell de Verléierer vum neie System ass, mä d'Gemeng misst dee Prozess eben duerchmaachen.Wat de Jos Schummer allerdéngs net glécklech a gesond fënnt, dat ass datt déi Biisser just 2 Lëschten op d'Been gestallt kruten, datt d'Bierger e Sonndeg just de Choix tëscht der CSV an der Biergerlëscht hunn. Fir dass de System funktionéiert, hätt eng drëtt Lëscht mussen do sinn.Elo ass d'Situatioun nämlech sou, datt d'office eng vun den zwou Lëschten déi nächst 6 Joer an der Märei zu Biissen déi absolut Majoritéit wäert hunn.