Oppe Froe kuerz virun de Gemengewahlen - Reportage A.Goerens



An e puer Deeg ass et souwäit, da musse sech d'Bierger entscheede wien, respektiv wéi eng Partei d'Geschécker vun hirer Gemeng an den nächste 6 Joer soll leeden. De Wahlkampf ass deemno an der Endphase an awer ginn et eng Partie oppe Froen.

Dat ganz besonnesch a punkto Wahlkampf. Do hunn d'Parteien déi lescht 2 Wochen nach eng Kéier Gas ginn. Jonk Wieler stoungen dobäi ganz besonnesch am Fokus an déi déi fir d'éischte Kéier an de Wahlbüro geruff ginn, konnte sech jee no Gemeng souguer iwwert e perséinleche Bréif méi oder manner freeën. Dës Bréiwer hunn op de soziale Medien awer fir vill Froe gesuergt. Wou kommen d'Parteien un dës Donnéeën? Mir hu beim Laurent Knauf aus dem Inneministère nogefrot, deen erkläert huet, dass dat héchstwahrscheinlech op Basis vun de Wielerlëschte geschitt ass. Do hätt all Bierger d'Recht drop Connaissance dovunner ze huelen a souguer eng Kopie dovunner ze kréien. Laut Gesetz däerfen déi Lëschten awer nëmme gebraucht ginn "à des fins électorales".



Déi Gréng waren déi lescht Woch besonnesch fläisseg an hu virun allem am Süde vum Land äifreg Bréiwer verschéckt, a wéi d'Tageblatt schreift, wiere Jonker an der Gemeng Réiser souguer op "e Patt a Pizza" ageluede ginn, wat gesetzlech verbueden ass.



Eng aner Fro déi sech vill Wieler dës Woch gestallt hunn, ass ob se musse wiele goen, wa bis ewell nach keng Convocatioun an hirer Bréifboîte gelant ass. An enger Partie Gemengen ass dat nämlech de Fall. De Laurent Knauf erkläert, dass d'Obligatioun wielen ze goen och bestoe bleift, wann een nach keng Convocatioun kritt huet. Am Wahlbüro gëtt een ugeholl wann een d'Convocatioun dobäi huet, ma awer och mat der Carte d'Identité oder mam Pass.



D'Convocatioun mat der Adress vum Wahlbüro, wou een e Sonndeg soll wiele goen, hätt am Fong schonn e Méindeg, 5 Schaffdeeg virun de Gemengewahlen, missten an der Bréifboîte leien.