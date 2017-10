Diddeleng, als véiertgréisst Stad am Land, ass am Gaange sech weider z'entwéckelen. Nieft dem Shared Space entstinn an der Forge du Sud och nei Quartieren.

"Nei Schmelz" Diddeleng (04.10.2017) Iwwer 30 Joer nodeems den Héichuewe 4 dem Buedem gläich gemaach gouf, soll op dësem 40 Hektar groussen Terrain e neie Quartier entstoen.

Et wäert en Eco-Quartier, also CO2 neutral, op dësem Areal entstoen. 1000 Wunnengen an ëffentlech Strukture wäerten op de fréieren ARBED'S Friche gebaut ginn.Vun 1886 bis 2005 hu vill Aarbechter hiert Brout zu Diddeleng verdéngt. Keng Fro, iert op dësem Terrain gebaut ka ginn, muss dëse sanéiert ginn.Ablécklech leeft d'Modifikatioun vum PAG. Op deem Site vun der fréierer Diddelenger Schmelz gi 4 PAP'en gemaach.Ronn 21.000 Awunner zielt d'Forge du Sud den Ament. Nei Quartieren, déi entstinn, bréngen automatesch och méi Trafic mat sech. Et brauch dohier nei Mobilitéitskonzepter.Geplangt wär de Quartier "NEI SCHMELZ" éischter méi fräi vun Autoen ze halen.