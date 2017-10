De Constat trëfft op vill Gemengen zou. D'Cliente kafen haut anescht a wéi fréier. D'Welt dréit sech ëmmer méi séier an d'Geschäfter am Stadkär hunn déi lescht Joren u Cliente verluer. D'Zukunft an d'Problemer vum sougenannte Proximitéitscommerce waren och en Thema an dëser Wahlcampagne fir d'Gemengewahlen. D'Gemengen hunn hei och eng Roll ze spillen, kënne positiv op den Terrain awierken. Se sinn awer net op sech eleng gelooss.





Stadmarketing - E Reportage vum Claude Zeimetz



"De Problem denken ech ass erkannt. En ass och visibel. Ech menge mir gesinn alleguerten a gewëssene Stied, dass Geschäfter eidel stinn an d'Politik war u sech ganz oppen."Dat seet de Claude Bizjak, Direktiounsmember vun der Handelsconfederatioun CLC, déi zanter dem leschte Joer 17 Gemengen begleet a beréit, wéi se hire Stadkär nees méi attraktiv kënne maachen. 17 betraffe Gemengen, déi am Kader vum Pakt Pro-Commerce vum Wirtschaftsministère gratis op d'Ënnerstëtzung vun der Handelsconfederatioun zréckgräife kënnen, bei Experteronnen an Diskussiounsforen matmaachen. D'CLC wier net do fir ze diktéieren mä fir ze guidéieren. An dat wat aus der Initiative bis ewell entstanen ass, stëmmt de Claude Bizjak duerchaus optimistesch.De Projet wier am Gemengerot iwwerall ukomm an d'Wichtegkeet wier och erkannt ginn. Et misst ee sech natierlech e bëssen ëmstellen an enger Gemeng. Et kéint een net vun haut op muer e Poste kreéieren asw. Op Säite vun der CLC ass een awer ganz zouversiichtlech, sou de Claude Bizjak.All Stad wier zwar anescht, d'Ursaachen firwat d'Leit net méi an den Zentrum akafe ginn, wieren dacks och ënnerschiddlech an awer ginn et allgemeng gülteg Tuyaue fir de Gemengeresponsabele mat op de Wee ze ginn. D'Gemeng misst sech reegelrecht als Coordinateur gesinn, e Coordinateur dee méi wéi nëmmen de Commerce am Bléck hätt.E Stadzentrum ass ëmmer just attraktiv, wa gewëssen Elementer zesummekommen. Do gehéiert d'Kultur derzou, d'Restauratioun oder och Animatiounen an der Stad. Wann dat net alles propper anenee leeft, da klappt et net wéi et soll.Koordinéieren awer kéint een nëmme wann e richtege Coordinateur do wier. Duerfir hält d'CLC och drop, datt d'Gemenge sech e Citymanager ginn. Eng Persoun déi d'Gemeng an d'Leit kennt. Vu protektionistesche Mesuren hält déi liberal Handelsconfederatioun éischter näischt. D'Wahle maachen engem weider keng Suergen. Well een elo scho mat deene grousse Gemengen zesummeschafft, geet een dovunner aus, dass déi Projete wäerte weidergefouert ginn. D'CLC gesäit kee Grond, wourun eng politesch Partei sech kéint un deem Projet stéieren.An et hätt ee scho Rendezvouse fir no de Wahle fixéiert, sou de Claude Bizjak, dee sech vun der ganzer Operatioun natierlech och e positiven Effekt fir déi eege Membere vun der CLC erwaart. A esou schléisst sech de Krees.