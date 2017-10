© afp

Konferenz vum OGBL / Reportage Claudia Kollwelter





Airbnb oder Uber si Plattformen, déi an de leschte Joren ëmmer méi Succès kruten, gläichzäiteg awer och par Rapport zu de Secteuren, déi et an deene Beräicher scho gëtt, eng enorm Konkurrenz duerstellen. Am Kader vum Konferenzzyklus "Digital Zukunft mat gestallten", dee vum OGBL organiséiert gëtt, ass e Mëttwoch den Owend iwwert d'Sharing Economy diskutéiert ginn. Invitéeë waren e belsche Journalist an e Vertrieder vun der Franséischer Gewerkschaft vun den Taxien.



Airbnb oder Uber si Plattformen, déi an de leschte Joren ëmmer méi Succès kruten, gläichzäiteg awer och par Rapport zu de Secteuren, déi et an deene Beräicher scho gëtt, eng enorm Konkurrenz duerstellen. Am Kader vum Konferenzzyklus "Digital Zukunft mat gestallten", dee vum OGBL organiséiert gëtt, ass e Mëttwoch den Owend iwwert d'Sharing Economy diskutéiert ginn. Invitéeë waren e belsche Journalist an e Vertrieder vun der Franséischer Gewerkschaft vun den Taxien.

De Journaliste benotzt de Begrëff "Ubérisation". De Begrëff ass duerch d'Plattform Uber entstanen, mëttlerweil dauchen awer ëmmer méi Plattformen op, déi no deem nämmlechte Prinzip fonctionnéieren. De Reiz bei esou Plattforme läit doranner, dass net d'Bedreiwer vun der Plattform ma villméi d'Aarbechter de Risiko droen. Si schaffen nämlech als Fräiberuffler an hu beispillsweis kee bezuelte Congé oder e gesécherte Mindestloun.An de Changement huet och de Karim Asnoun vun der franséischer Gewerkschaft CGT vun den Taxie misse materliewen. Fir de Karim Asnoun bedreiwen dës Plattformen eng Ekonomie vum Profit.Uber hätt keng Plus Value am Verglach zu den Taxien a Frankräich bruecht, mengt de Karim Asnoun, gëtt awer och zou, datt de Service vun den Taxie misst verbessert an adaptéiert ginn.