Den Educatiounsminister Claude Meisch huet an deem Kontext matgedeelt, dass aktuell 24 Enseignanten, déi vu Portugal zur Dispositioun gestallt goufen, a Lëtzebuerger Schoulen beschäftegt sinn. Op déi Manéier soll déi plurilingual Entwécklung bei de portugiseschsproochege Kanner gefërdert ginn an hinnen erméiglechen, hir Schoul besser ze packen. Dat wier 1 Schüler op 4, huet et vum zoustännege Minister geheescht. Dës Initiative schreift sech an eng Kooperatioun tëscht Lëtzebuerg a Portugal, déi am Abrëll dëst Joer an engem sougenannte Memorandum festgehale gi war.



Et ginn 3 verschidden Typpen vun Enseignement vum Portugiseschen an der Lëtzebuerger Grondschoul. Et sinn dat zum Beispill integréiert Coursen, wou déi betraffe Kanner aus de Cyclen 2 bis 4, zwou Stonnen d'Woch aus der Klass geholl ginn, a Fächer wéi Eveil a Sciences op Portugisesch enseignéiert kréien. Fir dëst Schouljoer sinn et zéng Gemengen, déi am ganze 65 sou Coursen proposéieren.



Zanter der Rentrée kënnen d'Gemengen och alternativ Coursen ubidden, deemno zousätzlech Stonnen. Et sinn dat zwou Stonnen fir d'Schüler vun de Cyclen 2 bis 4, baussent den eigentleche Schoulstonnen, d.h dënschdes an donneschdes mëttes. Dräi Gemengen, et sinn dat Esch, d'Stad, an do méi spezifesch de Garer Quartier, a Réimech organiséieren den Ament am ganzen 46 sou Coursen.



Donieft leeft ee Pilotprojet fir d'Kanner vum Cycle 1, a Collaboratioun mat de Chercheuren vun der Uni Lëtzebuerg. Dëse Projet gesäit vir, dass ee portugiseschsproochegen Assistent während zwou Stonnen d'Woch an enger Klass present ass, nieft dem eigentlechen Enseignant. Aktuell gëtt des Method a ronn 30 Klassen applizéiert. Eng Evaluatioun vun dësem Pilotprojet ass fir d'Enn vun dësem Schouljoer geplangt.