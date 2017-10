© Pompjeeë Leideleng

D'Leidelenger Pompjeeën haten d'Feier séier ënner Kontroll, mä den Auto ass komplett ofgebrannt.Donieft goufen eng Pergola an eng Heck vun de Flame beschiedegt.Et gouf kee blesséiert.Éischten Indicen no handelt et sech ëm e Fall vu Brandstëftung. De Parquet gouf informéiert an d'Police vun Esch enquêtéiert.Um 22.43 Auer hat et an der Lëtzebuerger Strooss zu Dippech gerabbelt. Zwee Autoen waren hei am Coup. Eng Persoun gouf dobäi blesséiert.