De Mann war ugeklot, well hien am September 2015 op der Facebooksäit vun RTL op en Artikel reagéiert hat. Am deem Artikel goung et ëm e Pilotprojet iwwer méi Portugisesch am Précoce an an der Spillschoul. De Mann hat, a schlechtem Lëtzebuergesch, ënner anerem geschriwwen, Zitat: "Den Daag kennt wou Letzeboier mam Gewier op Stroos gin".



Zesumme mat engem zweete Beschëllegte gouf de Mann awer nach an enger anerer Affär zu enger Geldstrof vu 500 € veruerteelt, genee wéi de Matugekloten. Déi zwee mussen doriwwer eraus mat hire Sécherheetsaktivitéiten ophalen, bis déi néideg Autorisatioun virläit. Bei 3 Manifestatioune waren hirer Sécherheetsleit aktiv, ouni dass d'Autorisation d'établissement dofir virloung.