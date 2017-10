En Donneschdeg kuerz virun 11 Auer huet et an der Stad an der Route de Thionville gebrannt.

© RTL Télé Lëtzebuerg / Domingos Oliveira

D'Feier war an engem net bewunnten Haus ausgebrach. D'Pompjeeë ware séier op der Plaz, sou dass sech d'Flamen net op Nopeschgebaier ausbreede konnten.Deels koum et awer zu Problemer am Trafic, well d'Strooss während de Läschaarbechten huet misse gespaart ginn. Kengem ass eppes geschitt.