3 Gemenge wiele bei de Gemengewahlen eng éischte Kéier net méi nom Majorz- mä nom Proporzsystem. Biissen, Clierf an Ëlwen hunn entretemps méi ewéi 3'000 Awunner an dofir presentéiere sech e Sonndeg amplaz vun eenzelne Kandidaten eng éischte Kéier Lëschten. De Pit Everling huet mat den 3 Buergermeeschtere geschwat. An dësem Reportage gi mer op Clierf.



Vu Majorz- op Proporzsystem: Gemeng Clierf





Viru 6 Joer gouf aus de Gemenge Clierf, Hengescht a Munzen d'Fusiounsgemeng Clierf.

Virun der Fusioun waren et wuel Diskussioune ginn, ob de Majorzsystem nach iwwergangsméisseg soll bäibehale ginn an och haut héiert een zum Deel nach Stëmmen an der Gemeng, déi nach gär nom ale Modus gewielt hätten, dees ass de Buergermeeschter Emile Eicher sech bewosst. Et hätt een op 1 Stëmm Majoritéit queesch duerch d'Reien iwwerhaapt decidéiert vum Majorz op de Proporz ze goen.



D'Gemeng huet méi ewéi 5'000 Awunner, mam Majorzsystem kéint dat schwiereg ginn. Dat wier schonn eng Limitt, wou een net méi soe kéint et géif een all Mënsch kennen.



Bal e Véierel vun der Populatioun wier an de leschten 10 Joer an d'Gemeng bäigeplënnert. Da géif éischter no Parteien an no verschidde Philosophië gestëmmt ginn, wéi no Käpp, sou den Emile Eicher.



E groussen Ënnerscheed, deen den Emile Eicher mam neie System festgestallt huet ass deen, datt een eng vill méi kloer Strategie fir déi nächst 6 Joer muss definéieren. Et hätt ee sech vill méi Gedanke musse maachen, wat een déi nächst 6 Joer Wëlles hätt. D'Parteien hätten dann och méi oder manner kloer Programmer opgestallt.



Den CSV-Kandidat Emile Eicher schléisst awer net aus, datt a senger Gemeng nach vill panachéiert wäert ginn.



Den Emile Eicher confirméiert, datt et schwiereg ass fir an enger Gemeng wéi Clierf Lëschten op d'Been ze stellen. Hien ass awer houfreg, datt sech der an der Abteistad ganzer 6 där Lëschte presentéieren, vill méi ewéi op anere Plazen. An deem Sënn wier een demokratesch gutt opgestallt.



Zu Clierf hunn d'Bierger e Sonndeg de Choix tëscht der CSV, der DP, deene Gréngen, der ADR, de Piraten an der Biergerlëst Gemeng Kliärref.



