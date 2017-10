Déi Kéier hunn 3 Gemengen déi Grenz iwwerschratt. Zu Biissen, Clierf an Ëlwen leien e Sonndeg Lëschten an de Wahlkabinnen. De Pit Everling huet bei de Buergermeeschteren nogefrot. An dësem Journal gi mer op Ëlwen.

D'Gemeng Ëlwen ass net räif fir de Proporzsystem, dat seet den aktuelle Buergermeeschter Edy Mertens. Si wier einfach net grouss genuch. Réischt vu 5-6'000 Awunner sollt een doriwwer schwätzen. Anescht hätt net all d'Partei d'Chance iwwerhaapt eng Lëscht ze maachen, sou den Edy Mertens.

An zu Ëlwen hätt dat dann och net geklappt, well do krut ee just 2 Lëschten zesummen.



Déi eng ass déi vun der CSV an déi aner ass eng Biergerlëscht. Déi demokratesch Diversitéit géing leiden. Den Edy Mertens hofft, dass dat net zu enger Spaltung féiert.



Eng vun de Lëschte kritt jo d'office d'Majoritéit an déi aner muss da mat der Oppositioun zefridde sinn.



Well hannert de Kulissen d'Ëmstellung op de Pateiesystem preparéiert gouf, wier d'Stëmmung am Gemengerot an der Lescht och net méi sou gutt gewiescht, seet de Gemengepapp.



Den DP-Deputé-Maire Edy Mertens ass iwwregens Kandidat op der Biergerlëscht. Stécht do eng Strategie derhannert oder ass et net duer gaange fir eng DP-Lëscht op d'Been gestallt ze kréien?



Et ass vläicht dat eent an dat anert, sou den Edy Mertens, mä en hätt et eegenen Aussoe mol net versicht, well e wousst, dass et ultraschwiereg wier an da kéime Leit op d'Lëscht, déi dat mol guer net wierklech wéilten a kee richtegen Interessi drun hätten.



Ëlwen huet just e ganz bësse méi ewéi 3'000 Awunner.



