No 17 Joer Präsenz am Kosovo, zitt déi Lëtzebuergesch Arméi sech zeréck. Nei Erausfuerderunge kommen awer op si zou, wéi déi kollektiv Verdeedegung.

© RTL Télé Lëtzebuerg / Didier Weber

Zanter iwwer 25 Joer ass d'Lëtzebuerger Arméi am Ausland aktiv. 1991 war déi éischt Auslandsmissioun. Zanterhier waren 1.424 Beruffszaldoten a Fräiwëlleger iwwert eis Grenzen eraus am Asaz.

Am Längste war d'Lëtzebuerger Arméi am Kosovo engagéiert. Iwwernächste Samschdeg kënnt vun do de leschte Kontingent zréck, sot en Donneschdeg de Mëtteg déi zoustänneg Staatssekretärin fir d'Defense, wéi de Bilan vun den Auslandsmissioune gezu gouf.

1.178 Persoune vum Lëtzebuerger Militär waren an all de Joren am Kosovo am Asaz, sou d'Francine Closener.





Francine Closener iwwert d'Arméi



"No 17 Joer ass den Asaz vun der Lëtzebuerger Arméi am Kosovo eriwwer. 1999 waren 50.000 Zaldoten am Kader vun der KFOR dohannen", erkläert d'Ministesch, "Haut sinn et der nach 4.500. D'Situatioun huet sech vill verbessert och wann nach vill ze di bleift. Mee wichteg ass, dass mir awer nach hëllefen, well mir de medezinesche Support vun der KFOR mat finanzéieren. D'Entwécklungshëllef geet am Kosovo och nach weider bis 2020, op d'mannst."

Nei Erausfuerderunge kommen elo op d'Lëtzebuerger Arméi duer.

Déi international Sécherheetslag huet sech jo verännert. Et gëtt, am Kader vun der NATO, méi op kollektiv Verdeedegung gesat, wéi op Friddenssécherung. Dofir huet och d'Lëtzebuerger Arméi misse reagéieren. Si ass nach am Afghanistan, am Mali an a Litauen am Asaz. Dëse Samschdeg kënnt déi 1. Missioun aus Litauen zréck an déi nächst geet direkt dohinner.