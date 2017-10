An der fréierer Léierbud vun Arcelor Mittal zu Déifferdeng kënne jonk an al Technik a Wëssenschaft op interaktiv a flott Manéier nei entdecken.

Luxembourg Science Center gouf ageweit (05.10.2017) An der fréierer Léierbud vun Arcelor Mittal zu Déifferdeng kënne jonk an al Technik a Wëssenschaft op interaktiv a flott Manéier nei entdecken. Mir hunn eis iwwert dëse Projet mam President ënnerhalen, a waren eis déi 3.000 Metercarré grouss Hal zu Déifferdeng ukucken.

Den Interet fir Technik a Wëssenschaft ass verluer gaangen, well mer Technik net méi verstinn, wéi de President vum Zenter, den Nicolas Didier, am RTL-Interview erkläert huet. Zum Beispill am Autosgarage geet een net méi an den Atelier mat, et bleift een an der Receptioun an en drénkt ee Kaffi. Dës Distanz zur Technik wëll den LSC op eng ganz praktesch a spilleresch Aart a Weis iwwerbrécken.

Et gëtt och enk mat der Privatwirtschaft zesummegeschafft, fir hir Besoinen ze detektéieren an natierlech mat Universitéiten an Héichschoulen.