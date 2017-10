An den Ae vun de Riichtere vum Tribunal administratif hätt de Vertrieder vum Staat net beweise kënnen, dass sou eng Urgence virgeleeën hätt, fir op den entspriechenden Avis vum Staatsrot kënnen ze verzichten. Well de Staat net emol versicht hätt, fir dem Conseil d'Etat seng Meenung dozou ze kréien, wär de Recours en annulation vun 3 Jonglënster Bierger géint dee Règlement grand-ducal justifizéiert, heescht et am Uerteel vum Verwaltungsgeriicht.