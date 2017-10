Dës Produite goufen op verschiddene Plazen zu Lëtzebuerg verkaf, ënnert anerem am Auchan, am Cora, am Alima um Belair an op der Gulf zu Baastenduerf. D'Produite sinn aus de Regaler geholl ginn, ma eng Rei Zalote goufe schonns verkaf.



Et gëtt geroden, folgend Produiten net méi ze consomméieren:



Nature du produit: Salade Jambon Emmental 240 gr

Marque: SODEBO - Mon atelier salade

Présentation: Bol de salade verte avec plateau d'ingrédients séparé

Date limite de consommation: 09/10/2017

Numéro de lot: 04978222





Nature du produit: Salade Jambon Speck 240 gr

Marque: SODEBO - Mon atelier salade

Présentation: Bol de salade verte avec plateau d'ingrédients séparé

Date limite de consommation: 09/10/2017

Numéro de lot: 04978214



Nature du produit: Salade Poulet Caesar 240 gr

Marque: SODEBO - Mon atelier salade

Présentation: Bol de salade verte avec plateau d'ingrédients séparé

Date limite de consommation: 09/10/2017

Numéro de lot: 04978210



Nature du produit: Salade Poulet Caesar 240 gr

Marque: SODEBO - Mon atelier salade

Présentation: Bol de salade verte avec plateau d'ingrédients séparé

Date limite de consommation: 10/10/2017

Numéro de lot: 04978207



Nature du produit: Salade Poulet Caesar 240 gr

Marque: SODEBO - Mon atelier salade

Présentation: Bol de salade verte avec plateau d'ingrédients séparé

Date limite de consommation: 10/10/2017

Numéro de lot: 04978211

Nëmmen d'Produite mam entspriechenden Datum si concernéiert.

Dës Zalote si betraff:





Nature du produit Marque Présentation DLC Numéro de lot SALADE JAMBON EMMENTAL 240G SODEBO – Mon atelier salade Bol de salade verte avec plateau d’ingrédients séparé 09/10/2017 04978222 SALADE JAMBON SPECK 240G SODEBO – Mon atelier salade Bol de salade verte avec plateau d’ingrédients séparé 09/10/2017 04978214 SALADE POULET CAESAR 240G SODEBO – Mon atelier salade Bol de salade verte avec plateau d’ingrédients séparé 09/10/2017 04978210 SALADE POULET CAESAR 240G SODEBO – Mon atelier salade Bol de salade verte avec plateau d’ingrédients séparé 10/10/2017 04978207 SALADE POULET CAESAR 240G SODEBO – Mon atelier salade Bol de salade verte avec plateau d’ingrédients séparé 10/10/2017 04978211

Les autorités de sécurité alimentaire ont été informées par plusieurs établissements de la distribution alimentaire du rappel de Salades SODEBO à cause de la présence de salmonelles.Les produits ont été commercialisés au Luxembourg via plusieurs établissements de distribution, dont les supermarchés Auchan, Cora, Alima Belair et Station Gulf Bastendorf. Ils ont été retirés de la vente mais une partie a été vendue.Pour cette raison, les autorités luxembourgeoises de sécurité alimentaire recommandent aux consommateurs de ne plus consommer les produits suivants:

Seulement les denrées mentionnées avec la date indiquée sont concernées.

Communiqué par le ministère de la Santé