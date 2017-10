© Archiv

Extrait Dan Kersch



De PAG wäert d'Entwécklung vun der Haaptstad fir déi nächst Joeren a wahrscheinlech Joerzéngten definéieren. Dem Minister Kersch no gëtt dee Bebauungsplang de Stater Defie gerecht.: Et muss een effektiv soen, dass de Stater PAG ee vun de wichtegsten ass fir d'Ganzt Land an dass et och extrem vill Aarbecht vun alle Säite war, fir en da mat de neie Prozeduren nach kënnen ze evakuéieren. Hei hu ganz vill Leit dru geschafft an et muss ee soen, dass d'Zesummenaarbecht tëscht de Servicer an der Stad Lëtzebuerg ganz gutt war. Ech mengen, dass zum Schluss en Dokument eraus komm ass, wat wäisst, dass d'Stad Lëtzebuerg op déi Defien, déi elo kommen, preparéiert ass. Et sinn eng ronn 250 Reklamatiounen op mengem Dësch gelant, woubäi een awer muss soen, dass se zum Deel iwwert déi nämlecht Saache gaang sinn an dass et der waren, wou souwuel dat eent wéi och de Contraire gefrot ginn ass. Doduerch ass et schwéier ze soen, wéi vill Prozent vun de Reklamatiounen zeréckbehale gi sinn. Kann ee soen, dass mer ronn 40 Ofännerungen nach gemaach hunn, par rapport zu deem wat d'Stad Lëtzebuerg decidéiert hat, mä insgesamt war et en Dokument, wat kohärent a wat een och kann esou unhuelen.

Extrait Lydie Polfer



D'Stader Buergermeeschteg Lydie Polfer ass frou, dass déi vill Aarbecht aus de leschten Joren elo op e glécklecht Enn bruecht ginn ass. Et wier een och frou, déi puer Ännerungen elo nach konnten anzebréngen.