Soziale Wunnengsbau / Reportage Claude Zeimetz



De Marc Hansen



Net verwonnerlech, d'Caritas huet och an hirem leschte Sozialalmanach op en Neits drop higewisen, datt nach ëmmer 30.000 Sozialwunnengen am Land feelen. E Retard, deen et och um Niveau vun de Gemenge nach ëmmer gëtt.Trotz generéiser Ënnerstëtzung vum Staat via d'Gesetz vun 1.979 hunn tëscht 2011 an 2016 grad mol 56 Gemengen, also nëmmen d'Hallschent, dovunner Gebrauch gemaach. Fir grad mol 1.700 Wunn-Unitéiten op de Marché ze bréngen. Am leschte Relevé am Journal officiel vun Enn Juli dëst Joer ass de Score mat 1.875 just liicht méi héich. Wéini déi éischt Leit an dës Logementer plënnere kënnen, geet aus de Statistiken net ervir.Nëmmen d'Halschent vun de Gemengen war also déi lescht Legislatur am soziale Wunnengsbau aktiv. Bei deenen déi gebaut hunn, gëtt et donieft awer och grouss Diskrepanzen. Vun e puer honnert Unitéiten op der enger Säit, bis hin zu enger eenzeger Wunneng an dat souguer a Gemengen déi et duerchaus néideg hätten hirer Populatioun méi ze bidden.Den objektive Bilan fält also trotz Wahlverspriechen ënnert dem Stréch relativ moer ass. Nawell bleift de Logementsminister virsiichteg a sengen Aussoen. Dem Marc Hansen no wieren d'Gemengen effektiv am Gaang, hir Hausaufgaben ëmmer méi ze maachen. De Logementsminister wëll elo no de Wahlen och säi Pilgerstaf op en Neits eraushuelen an déi Schäfferéit a Conseilen iwwert d'Instrumenter informéieren, déi hinnen zur Verfügung stinn.

De Gemenge steet theoretesch eng regelrecht Panoplie u staatleche Subsiden zou, wa se soziale Logement an der Vente oder der Locatioun ubidden. Incentivë gëtt et och duerch d'Gemengefinanzreform, d'Virkafsrecht fir d'Gemengen a bei de Steieren. Déi Mesure iwwert déi och am Wahlkampf am Meeschte geschwat ginn ass, an déi effektiv am Meeschte genotzt gëtt, ass déi, datt de Staat 75% vun de Konstruktiounskäschten oder dem Kafpräis vu soziale Locatiounswunnenge rembourséiert. Dës Mesure steet an engem Gesetz dat schonn 1979 a Kraaft getrueden ass. Dës Regierung huet just den Taux nees op 75% eropgeschrauft.



Zanter 2014 wier d'Zuel vun de Sozialwunnengen déi vun de Gemengen gebaut ginn effektiv eropgaangen. Dem Logementsminister no muss et kloer méi Gemenge ginn déi hir Responsabilitéit am Logement iwwerhuelen.



Instrumenter gëtt et also genuch, Budget och.



U wäit läit et also, datt net méi gemaach gouf? Nach laang net all aktiv Gemeng kann nämlech als Musterschüler duerchgoen. An enger Oplëschtung vum Ministère, déi am Kader vun enger parlamentarescher Fro dëst Joer publizéiert gouf, kann een d'Efforte vu ganzer 24 Gemengen nämlech op enger Hand opzielen. 4 Gemengen hunn tëscht 2011 an 2016 net méi wéi eng Unitéit fäerdeg bruecht. Sief et datt et kee Besoin, kee politeschen Drock, kee Wëllen oder keen Know-How gëtt. Hei hu souguer déi Responsabel am Ministère och keng Erklärung. Op d'mannst keng, déi se an de Mikro géife soen.



Kennen déi Gemengeresponsabel ieren hir Méiglechkeeten vläicht net? Dorobber äntwert d'Diane Dupont, Première Conseiller de Gouvernement, dat hei: "Dat ass eng gutt Fro. Mir versichen natirelch de Gemengen eist Gesetz ëmmer erëm ze erklären. D'Lescht Joer ware mir an d'Gemengen op 6 Konferenzen".

Am Januar ass iwwregens eng Consultatiounsdebatte an der Chamber iwwert d'Logementsproblematik zu Lëtzebuerg.