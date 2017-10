Michel Dormal am Interview

Bléck op Gemengewahlen an Auslännerwahlrecht (05.10.2017) De Lëtzebuerger Michel Dormal am Interview. Fir seng Publikatioun zum Thema "Wählen ohne Staatsbürgerschaft?" gouf den Dormal ausgezeechent.

Inspiréiert gouf de Politikwëssenschaftler vun der Universitéit Tréier, bei dësem Thema och vu senger Heemecht Lëtzebuerg.

Beim Auslännerwahlrecht hätten zum Deel zwee verschidden Demokratie-Modeller géintiwwer gestanen. De Lëtzebuerger huet gewisen wisou et vu Virdeel wier de Lien tëscht Staatsbiergerschaft a Wahlrecht oprecht ze erhalen, als Beispill nennt hien den Exekutiv Order vum Donald Trump vum Areesverbuet.

Datt den Undeel vun Net-Lëtzebuerger ëmmer méi grouss gëtt wier ee strukturellen Problem, op laang Dauer wier demokratesch Legitimitéit esou schwiereg méiglech. Efforte misste virop vun de politesche Parteien gemaach ginn.

Knapp 35.000 Net-Lëtzebuerger hu sech elo fir d‘ Gemengewahlen ageschriwwen, fir dat et der esou wéineg wieren géif et e puer Erklärunge ginn, esou de Michel Dormal am Interview.