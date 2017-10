An de leschte Woche vum Wahlkampf gëtt mat alle Mëttele gekämpft, fir och nach de leschte Wieler z'erreechen a vu sech z'iwwerzeegen. Dass dat net ëmmer ganz korrekt ass, muss sech elo och d'LSAP Sektioun vu Mäertert-Waasserbëlleg reprochéiere loossen. Do goufen nämlech Membere vum OGBL ugeschriwwen, mat der Demande d'Lëscht 2 vun de Sozialisten ze wielen, ma den OGBL wousst näischt dovunner.





OGBL géint LSAP Mäertert/Reportage Annick Goerens



„Liebe Gewerkschaftsfreundin, lieber Gewerkschaftsfreund", sou fänkt de Bréif un, dee sech un d'OGBL Memberen an der Gemeng Mäertert riicht. Duerno kënnt eng Lëscht vun Argumenter firwat een d'Lëscht 2 vun de Sozialiste wiele soll. Dat Ganzt ënnerschriwwe vun den 11 LSAP Kandidaten aus der Gemeng. Och op der Enveloppe fannen d'Destinatairen iwwert hirem Numm d'Matricule-Nummer vun hirer Gewerkschaft.



Ma wéi kommen d'Sozialisten un d'Donnéeë vu Gewerkschaftsmemberen? Mir hu beim Claude Franzen nogefrot, deen LSAP-Kandidat an der Gemeng Mäertert ass an parallel och President vun der OGBL-Sektioun Mäertert-Waasserbëlleg ass.



Den OGBL ass iwwert dës Aktioun alles anescht wéi frou a schreift an enger Stellungnam, dass d'Donnéeë vun hire Memberen illegal benotzt goufen. De Courrier wär vun der LSAP an net vun offizielle Gewerkschaftsinstanzen ausgaangen.



Donieft weist den OGBL ganz explizit drop hin, dass si onofhängeg vun all de politesche Parteie sinn an dofir géing dëse Courrier och op flagrant Aart a Weis géint d'Statute vun der Gewerkschaft verstoussen. Den Exekutiv-Büro vum OGBL huet donieft elo eng Kommissioun domadder chargéiert dëser Affär nozegoen an eventuell Sanktiounen an Demarchen ze proposéieren.