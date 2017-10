Wéi de Gouvernement mellt, ass d'Tréirer Autobunn vun e Freideg den Owend 21 Auer bis e Samschdeg den Owend 7 Auer tëscht dem Gaasperecher Kräiz an Hamm a béid Direktioune fir den Trafic gespaart. Dat selwecht gëllt fir d'Opfaarten um Gaasperecher Kräiz. D'Deviatioune sinn op der Plaz gezeechent a féieren duerch de Rondpoint Gluck.



Donieft profitéieren d'Ponts et Chaussées dovun, fir verschidde Maintenanceaarbechten am Tunnel Houwald duerchzeféieren, et gi Leitplanke gefléckt a Creos hëlt op dëser Plaz Héichspannungsleitungen ewech.



D'Preparative fänken am spéide Freidegnomëtteg un, ier dann um 21 Auer d'A1 op deem concernéierte Deel komplett zougemaach gëtt. Et gëtt mat Problemer am Trafic gerechent. D'Automobilisten sinn deemno gewarnt.