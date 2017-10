© RTL Télé Lëtzebuerg/Luc Rollmann

Et géif Zitat nach "en heavy Programm" virun de Chamberwahlen op d'Deputéiert waarden, déi sech elo scho mental dorop astelle kënnen, datt am Juli zousätzlech Schaffwochen un déi ordinär Sessioun kënnen drugehaange ginn. Policereform, Reform vum Rettungswiesen, Landesplanung, Kierchefabréckefong, Spezialcongéeën, den neie Revis an den neie Spidolsplang sinn hei nëmmen e puer Stéchwierder vu Gesetzprojeten déi nach op der Lee sinn.





De Mars Di Bartolomeo iwwert en "heavy Programm"



Am November debattéieren d'Volleksvertrieder iwwert de Rifkin-Prozess. Am Januar iwwer Logement. D'Aarbechten un der Verfassungsrevisioun ginn och weider, wiere och permanent weidergaangen, betount den Alex Bodry deen dovunner ausgeet, datt de complementairen Avis vum Staatsrot zügeg misst kommen. Da wier een no drun, dass d'Aarbechte misste fäerdeg sinn. Enger Aschätzung vum Alex Bodry no, kéint dat am Fréijoer 2018 de Fall sinn an da wier et un der Kommissioun ze decidéieren, wat mat deem Rapport geschitt.D'Wuert Referendum huet den Alex Bodry net an de Mond geholl. Ma aus deem gëtt virun de Chamberwahlen sécher näischt méi. Den CSV-Fraktiounschef Claude Wiseler hält drop, datt d'Bierger ier se ofstëmmen, am Detail mussen iwwert déi eenzel Artikelen déi reforméiert ginn, informéiert ginn. De Constitiounstext wier keen Text fir d'nächst Joer domadder parteipolitesch Polemik ze maachen.Dat lescht Chamberjoer hunn d'Deputéiert an 49 Chamberssitzungen 115 Gesetzprojeten a 4 Propositiounen evakuéiert. D'Hallschent gouf unanime gestëmmt. E Luef vum President gouf et um Freideg de Moie fir d'Présencen. 2/3 vun den Deputéierten hu souzesoen a kenger ëffentlecher Sitzung gefeelt. Déi aner hätten ëmmer eng plausibel Excuse gehat. An der Majoritéit waren dat Participatiounen un internationale Versammlungen. Alternativ waren d'Excuse Krankheet oder a seelene Fäll eng wichteg Verflichtung.Besonnesch houfreg ass de Chamberpresident awer och iwwert deen Oflaf vum 50. Anniversaire vun der Assemblée parlamentaire de la Francophonie mat 650 Invitéeën aus 77 Länner. D'Chamber géif sech allgemeng vill international an europäesch ervirdoen. Mat der Marianne Thyssen ass dëse Freideg iwwregens dee 6. Member vun der EU-Kommissioun fir dës Chambersessioun op Besuch.