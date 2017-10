Mat deene Wierder huet de François Bausch um Freideg de Moien op d'Uerteel vum Verwaltungsgeriicht reagéiert, dat jo d'groussherzoglecht Reglement vum Mäerz zejoert iwwert de Flächennotzungsplang fir eng Flüchtlingsstruktur zu Jonglënster annuléiert huet. Fir d'Riichter hätt net sou eng Urgence virgeleeën, dass op den entspriechenden Avis vum Staatsrot hätt kënne verzicht ginn.

Den Nohaltegkeetsminister sot, et hätt een als Regierung net gewosst, ob den Afflux vu Flüchtlingen net nach méi dramatesch géif ginn, an hie wär d'Affer gi vun engem ganz schlechte Landesplanungsgesetz vun 2013.





De François Bausch reagéiert



François Bausch: "Mir hunn dat komplett iwwerschafft entretemps, et ass um Instanzewee, mir waarden op den 2. Avis vum Staatsrot. Dat Gesetz, wéi et 2013 vun der viregter Chamber gestëmmt gi war, war leider schlecht dat Gesetz. Dat muss een awer haut soen. Et ass schlecht gewiescht an den Artikelen. Et kann ee sou oder sou interpretéieren, z.B. hei de Fall vun der Urgence. Et muss een awer och soen, dass et sou duerch de Staatsrot gaangen ass deemools. D'Welt gesäit haut aneschters aus, de Staatsrot gesäit haut d'Saachen aneschters wéi deemools. Ech hoffe just, dass mer dat neit Gesetz elo relativ séier kréien. Op alle Falls, ech wäert keen neie POS méi lancéieren, bis dat neit Gesetz do ass, well ech es einfach genuch hunn op deem schlechte Gesetz vun 2013 weider ze schaffen. Ech fannen et awer speziell, datt eng Regierung, wa se an enger internationaler Kris ass, wou sech awer dréngend Mesuren opdrängen, da keen Instrument soll hunn, wou se eng Urgence kann invoquéieren."

D'Regierung hätt heizou eng aner Vue gehat wéi d'Verwaltungsgeriicht, sou de François Bausch, fir deen am neie Gesetz vill méi preziséiert wär. Seng Hoffnung ass et, dat Gesetz séier gestëmmt ze kréien, well, Zitat, „mir brauchen et“.



