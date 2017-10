© RTL Télé Lëtzebuerg / Jeannot Ries

Cargolux/Reportage Pit Everling



400 Employéë vun der Fluchgesellschaft sollen an Zukunft am Gebai schaffen, wat via eng Passerelle mam Maintenance-Center verbonne gëtt. Um Freideg gouf de Grondsteen geluecht.

D'Zil wier et, fir alles op ee Site ze kréien, seet de CEO vu Cargolux, Richard Forson. Bis 2019-2020 hätt een all Employéen dann an engem Komplex, déi virdrun a verschiddene Gebaier verstreet waren.



De Standuert Lëtzebuerg hätt éischt Prioritéit, esou de Cargolux-Chef. D'Gesellschaft baut hiren neie Siège direkt bei de Maintenance-Center, also um Territoire vun der Gemeng Sandweiler. Op enger Surface vun 28.000 Quadratmeter entsteet en energie-effizient Gebai mat 6 Stäck, an deem ënner anerem och zwee Fluchsimulatoren en Ënnerdaach solle fannen. Bauhär ass net d'Cargolux, mä Luxairport. Si géife sech ëm de Finanzement an d'Gestioun vun der Konstruktioun këmmeren, seet de Johann Vanneste, lux-Airport-Chef. D'Cargolux least de Komplex dann. Et gouf e Kontrakt iwwer 15 Joer ënnerschriwwen. D'Detailer aus dem Pabeier sou wéi de Käschtepunkt fir de Bau wiere "confidentiel" huet et vun alle Responsabele geheescht.



Et gëtt wéi gesot gehofft, datt een a gutt 2 Joer fäerdeg ass mat Bauen.