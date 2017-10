Et ass esou wäit: Haut gëtt zu Lëtzebuerg gewielt. Awer just an 102 vun 105 Gemengen. D'Büroe si vu 8 bis 14 Auer op, duerno gëtt ausgezielt.

Liveticker Alles uweisen

Optickere mir fir Iech vu moies bis owes, esou datt Dir näischt verpasst. Besonnesch interessant gëtt et jo, wann d'Wahlbüroen zougemaach hunn an déi éischt Resultater z'erwaarde sinn, déi Dir dann natierlech op eiser Kaart mat de Resultater fannt.Um 14 Auer fänkt dann och d'Wahlemissioun opun, wou nieft den éischte Resultater och e Sondage vun TNS-Ilres op Gemengenniveau analyséiert gëtt. Um Terrain d'Radiosjournalisten an de véier Bezirker ënnerwee, fir do mat de Kandidaten éischt Analysen ze maachen - natierlech ginn et och éischt Reaktiounen aus der Stad.diffuséiert vun 19 Auer un.