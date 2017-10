Bis elo goung den Optrag bei Marchés publicen un deen, deen am bëllegste war; an Zukunft sollen hei aner Kritäre spillen, wéi z.B. sozial- oder Ëmweltkritären. Am Prinzip hätt an der zoustänneger Chamberkommissioun de Rapport iwwert dat neit Ausschreiwungsgesetz sollen ugeholl ginn. Dozou koum et awer net, well et op der leschter Ligne droite nach Bedenke gouf. An zwar vu Säite vum OAI, dem Ordre des Architectes et des Ingénieurs-conseils, vun der Handwierkerfederatioun a vun der Chambre des Métiers, mat deenen den Nohaltegkeetsminister e Méinden nach eng Entrevue hat.Dobäi koume Suergen am Zesummenhank mat Sozialdumping a Sous-traitance op d'Tapéit, sot de François Bausch no enger Sëtzung vun der parlamentarescher Kommissioun vum Developpement durable. Hien hätt kee Problem, fir e puer kleng Ännerungen ze maachen, och wann ee sech een Deel Flexibilitéit ewechhëlt. De François Bausch ass dozou bereet, dat z'iwwerhuelen, warnt awer och virdrun, dass et ëmmer zwou Säite vun enger Mëdail gëtt.

Virun deem Hannergrond huet den Nohaltegkeetsminister proposéiert, sech nach zwou Wochen Zäit ze ginn. Zwee Amendementer, déi mam Secteur ofgeschwat gi sinn, sollten an enger Dosen Deeg bei de Staatsrot goen; de François Bausch hofft dann op e séieren Avis complémentaire vum Conseil d'Etat. Säin Zil ass et allzäit, fir dat neit Marchés publics-Gesetz nach virun der Chrëschtvakanz gestëmmt ze kréien.