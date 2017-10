Wat ass eng Sozial-Wunneng iwwerhaapt? (06.10.2017) De Logement mat den deiere Wunnengspräisser ass jo eent vun de grousse Suergekanner hei am Land.

Mir hu bei dernogefrot, wat d'Critèrë vun esou enger Wunneng sinn a wéi si mat de Gemengen zesummeschaffen.Zënter 3 Méint wunnt d'Filomena Clement mat hirem Mann an hiren 2 Kanner an dësem Haus. Si war déi éischt déi hei am Quartier du Kiem um Kirchbierg an hir eege Wunneng geplënnert ass. Fir eng 139 m2 mat 3 Kummeren hu si eng 500.000 Euro bezuelt. Et gëtt nom Gehalt vun der Famill gekuckt.Bei engem Projet vun iwwer engem Hektar musse mindestens 10% vun de Wunnengen un esou Client verkaf ginn. Dat ass Virschrëft vum Staat.An der Stad, ginn dës Wunnengen no 99 Joer zréck un d'SNHBM, am Rescht vum Land, no 25 Joer. An deenen Wunnenge muss ee selwer wunnen, an et dierf ee se net verlounen. Wëll de Client virdru verkafen, huet d'SNHM e Virkaafsrecht. Op d'mannst 60% vun de Cliente vun der SNHBM mussen déi staatlech Bauprime kréien.Zu Bettenduerf zum Beispill huet Gemeng z.B, d'SNHBM gefrot, hir e Projet zesummenzemaachen. SNHBM baut fir d'Gemeng hei 2 Residenzen mat 10 Appartementer, déi d'Gemeng duerno wäert verlounen. All Locatiounswunneng, déi eng Gemeng baut, gëtt bis zu 75% vum Staat subventionéiert.Déi aner 9 Haiser, déi op deem Terrain entstinn, wäert d'SNHBM no hire Conditioune verkafen. Besser wéi vu sozialem, wäre vun abordabelem Wunnraum ze schwätzen, esou de Guy Entringer