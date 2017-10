Während d'Fra eng Plainte bei der Police gemaach huet, gouf d'Posch an der Stroossbuerger Strooss fonnt.Géint 23.15 Auer huet dunn e Mann enger Persoun, déi geschlof huet, e Rucksak geklaut. En Zeien hat dat Ganzt gesinn an ass dem Mann hannendru gelaf a konnt en an der Avenue de la Gare pëtzen.Opgrond vun der Täterbeschreiwung konnt de Mann och als Täter identifizéiert ginn, deen méi fréi am Owend d'Posch vun der Fra geklaut hat.Déi geklaute Saache kruten d'Proprietären zeréck.Donieft gouf et an der Nuecht op e Freideg eng Rei Abréch uechtert d'Land. Zu Walter, Wëntger, Kanech a Béiweng gouf an Haiser agebrach.