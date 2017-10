Den Armand Mayer am Café vum Nicole Weimerskirch. © Annick Goerens

Kiischpelt: Armand Mayer seet Äddi - Rep. Annick Goerens



4 Joerzéngte sinn e ganz groussen Deel vun engem Mënsch sengem Liewen. An der Politik gëllt een no 42 Joer - a wann ee während 7 Mandatsperioden ouni Ënnerbriechung als Buergermeeschter gedéngt huet - op d'mannst als "Urgestein". Dann huet een och ganz sécher méi richteg wéi falsch gemaach. Den Armand Mayer, gebuer 1949, ass den déngschteelste Buergermeeschter hei am Land. D'Annick Goerens ass an de Kiischpelt gefuer, fir sech mat dësem Unikat z'ënnerhalen.

Den Armand Mayer a senger leschter Sëtzung am Gemengerot. © Annick Goerens

Den Armand Mayer huet mech bei d'Nicole an d'Lëllger Stuff invitéiert, fir mat him e klenge Maufel z'iessen a hien dann a seng lescht Gemengerotssëtzung ze begleeden. Mat 27 Joer gouf hie Buergermeeschter vu Wëlwerwolz a spéiderhi vun der Fusiounsgemeng Kiischpelt.Hien erënnert sech: Zu 4 jonke Leit hätt ee sech deemools opgesat, aus Virwëtz an Interessi ... an du hätten déi 4 déi meeschte Stëmme kritt ... A do un huet d'Geschicht hire Laf geholl.An 42 Joer huet d'Gemengepolitik vill changéiert an et war ëmmer eng lass. Eng kleng Gemeng kascht nämlech genee sou vill Aarbecht wéi eng mëttelgrouss Gemeng mat e puer Dausend Awunner. Bis viru 5 Joer hätt ee mol nach keen Techniker gehat ...Ganz besonnesch houfreg ass den Armand Mayer och op de Konschtfestival zu Lëllgen, deen zanter 1991 all Joer op Nationalfeierdag dausende Visiteuren aus dem In- an Ausland an de Kiischpelt zitt.42 Joer sinn eng laang Zäit, wat gehéiert dann do zu den flottsten Amenter an der Erënnerung vum Buergermeeschter? E Scoutscamp ass dem Armand Mayer als herrlech Woch an Erënnerung bliwwen genee esou wéi d'Visite vum Grand-Duc.Ee vun de 4 Kollegen, dee sech 1975 matopgesat hat, ass de Berty Allard. Hien huet den Armand Mayer 36 Joer laang um Wee an der Gemeng begleet. 18 dovunner am Gemengerot an 18 am Schäfferot. D'Zesummenaarbecht wier immens gutt gewiescht, et wier ëmmer gutt mam Armand ze schaffe gewiescht ...Den Armand Mayer ass och keen Onbekannten an de Caféen an der Gemeng a geet ganz dacks an de Café Felten op Pënsch, ma lant awer och mol, wéi haut mat mir, beim Nicole Weimerskirch. Tëscht enger gudder Britt-Zopp, enger Kotlett mat Purée an enger Schocklasmousse wollt ech och vun der Wiertsfra eppes iwwer den Buergermeeschter gewuer ginn: "Kein Feier ohne Mayer" hätt et ëmmer geheescht ...Et ass Zäit fir ze goen. Den Armand Mayer mécht sech prett, fir eriwwer op Wëlwerwolz a säi leschte Gemengerot ze fueren. "Ech ginn an deem Sënn, datt ech weess, ech hu meng Aarbecht gemaach an ech sinn och net ofgewielt ginn."Au Revoir, Armand Mayer. De Kiischpelt wäert säi Buergermeeschter vermëssen.