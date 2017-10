© RTL-Archiv

Fir de Freidegowend a fir d'Nuecht op e Samschdeg mellt den 112 véier Asätz:E Freideg géint 17.45 Auer huet zu Esch an der Rue d'Audun en Auto gebrannt. Dobäi gouf awer kee blesséiert.An der Buddelerbaach bei Biwer ass géint 19.30 Auer ee Won op d'Kopp gaang. Eng Persoun gouf blesséiert. Am Asaz waren d'Ambulanz vu Mäertert an den Interventiounszenter vu Biwer.Kuerz no 20 Auer krute sech um CR173 vu Sandweiler op Conter-Gare zwee Ween ze paken. Och hei gouf eng Persoun blesséiert. Op der Plaz waren d'Ambulanz aus der Stad an den Zenter vun Hesper.An an der Nuecht op e Samschdeg kuerz no Hallefnuecht ass zu Bartreng an der Lonkecher Strooss Damp aus engem Buttek komm. Hei waren d'Ambulanz aus der Stad, den Zanter aus der Stad an den Zenter vu Bartreng am Asaz. Blesséiert gouf awer keen.