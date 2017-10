Zu Fréiseng huet d'Police an der Nuecht op e Samschdeg d'Vitess kontrolléiert.Géint 1.40 Auer huet si eng Automobilistin ugehal, déi ze séier war. Si gouf kontrolléiert an huet en Alkoholtest misse maachen, dee positiv war. Duerno huet d'Madamm hiren Auto erëm ugemeet an ass einfach fortgefuer, iwwert d'Grenz. D'Police huet d'Fra dunn ugeruff an hir explizéiert, wéi eng Konsequenzen déi Aktioun hätt. Si krut du Rendez-vous op engem Policebüro.Um 2 Auer gouf dunn och - während der Kontroll zu Fréiseng - e Chauffer ugehal, de mat 81 amplaz 50 gefuer ass. D'Fra hat kee Führerschäin an och keng valabel Steierkaart. Si gouf protokolléiert.Da gouf nach en drëtte Chauffer gemooss, deen ze séier ënnerwee war. Deen huet allerdéngs net stallgehal, mä einfach de Beamten hir Stoppzeechen ignoréiert. D'Police ass him nach hannendru gerannt, huet en awer net kritt. D'Enquête leeft.Zu Iechternach haten e Freideg am fréien Owend e puer Leit probéiert, am Bausseberäich vun engem Geschäft Saachen ze klauen. Ee vun de presuméierten Täter konnt méi spéit ermëttelt ginn. Et gouf Plainte gemaach.Op engem Parking zu Miersch gouf tëscht e Freideg den Owend 20 an e Samschdeg de Moien 3 Auer en Auto geklaut. Et handelt sech ëm e bloe Volvo V60 mat der Plackennummer LA6048.