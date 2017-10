An de 60er Joren awer ass de Cannabis wéinst senge psychotrope Wierkungen no an no a bal alle Länner op der Welt verbuede ginn. Zënter enger Zäitchen awer ginn et ëmmer méi Stëmmen, déi sech dofir asetzen, dës interessant Planz zu medezineschen Zwecker z'erlaben.Zu Lëtzebuerg ass dat zënter dësem Joer d‘Associatioun Cannamedica. E Freideg den Owend hate si op eng éischte Konferenz zum Thema invitéiert. Haaptriedner vum Owend war den Dr. Manfred Fankhauser, dee Mann, deen zënter 2011 scho medezinesche Cannabis an der Schwäiz verkafen dierf. Als eenzegen. Wuelverstan Cannabis op Basis vun THC, dee Stoff mat psychotroper Wierkung also, dee bei eis nëmmen bis zu engem % vun 0,3 zougelooss ass.Et ass gëeegent fir Leit mat Péng, Spasmen, MS an als Begleedung fir Kriibstherapien. Zur Zäit huet den Dr.Fankhauser eng 1.500 schwéierst krank Patienten fir déi Cannabis op THC Basis dat eenzegt Mëttel ass, dat hëlleft.Och hei zu Lëtzebuerg gëtt et fir MS-Patienten e Medikament mat THC, dat zougelooss ass. Awer just fir si. An ouni, datt dat Ganzt juristesch gekläert wier. Wat hanner dem Steierrad awer kann zum Problem ginn.D'Interessi an der Populatioun schéint op alle Fall do ze sinn.