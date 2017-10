Am Juni ass e Mann bei engem Brand an engem sougenannte "Kaffis-Zëmmer" zu Rëmeleng gestuerwen.

Ëmmer rëm Problemer mat de "Kaffis-Zëmmer" (07.10.2017) Vill Gemengen si jo zanter Joren mat dësen onduerchsiichtegen Wunn-Offere geplot.

D’Stad Lëtzebuerg keeft entweder Gebaier op oder hëlleft dem Proprietaire d’Zëmmeren ze renovéieren. Zum Beispill de "Gielen Eck" zu Bouneweg, deen dann och mat engem Label ausgezeechent gouf. Dee gëtt et zënter 2012 an ass 2 Joer valabel.Aus dem "Kaffiszëmmer" eraus an eng "chambre meublée". Eng Chance, déi ëmmer méi Leit mam Schlawittchen huele wëllen.