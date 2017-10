© RTL-Archiv

Accident kuerz no 20 Auer e Samschdeg den Owend zu Leideleng. Wéi d'Police matdeelt, hat en Automobilist d'Kontroll iwwer säi Gefier verluer an ass an Hecke gerannt. Den Alkoholtest war positiv. De Mann krut säi Führerschäin ofgeholl. Seng Duechter koum fir eng Kontroll an d'Spidol. Si ass awer net blesséiert ginn.



Géint 0.30 Auer gouf eng Patrulle tëscht dem Briddel a Stroossen op een Auto opmierksam, den am Zick-Zack ënnerwee war. Et huet sech erausgestallt, dass d'Fra déi gefuer ass, ze vill gedronk hat. Si hat och keng valabel Pabeieren a keng Assurance bei sech. Si huet hire Permis mussen ofginn a gouf protokolléiert.



Och géint 1.30 Auer gouf zu Esch ee Führerschäin agezunn. Den Alkoholtest war positiv.



Zu Rodange gouf géint 3 Auer een Auto gestoppt, den ouni Luuchten ënnerwee war. De Chauffeur war alkoholiséiert an hat kee valabele Permis bei sech.



Weider deelt d'Police mat, dass zu Bartreng 2 Chauffeuren mat 83 respektiv 84 Kilometer an der Stonn gepëtzt goufen, wou nëmme 50 erlaabt ass. An engem Fall war den Alkoholtest positiv an deene betraffene Chauffeur säi Führerschäin lass.



Op ze vill Alkohol zeréckzeféieren, war och een Accident géint 3 Auer zu Wäisswampech. Een Automobilist war Direktioun Wämperhaart ënnerwee, wéi hien op déi aner Bunn geroden ass. Dobäi krut hien ee Gefier ze paken, dat him entgéint koum. Och ee stationéierten Auto gouf beschiedegt. Dee schëllege Chauffeur hat ze vill gedronk. Hie krut säi Führerschäin ewechgeholl.



Géint 20.50 Auer e Samschdeg den Owend hat een Automobilist tëscht Biissen an dem Fënsterdall aus bis ewell ongekläerter Ursaach d'Kontroll iwwert säi Gefier verluer. De Won huet sech iwwerschloen an ass op der Säit leie bliwwen. Eng Persoun gouf verwonnt. D'Pompjeeë vu Biissen waren op der Plaz.



Abréch



Et gouf am Laf vum Samschdeg den Owend dann nach op enger Partie Plazen am Land an Eefamilljenhaiser agebrach. Et war dat zu Maarnech, zu Fréiseng, Munneref an an der Montée de la Pétrusse an der Stad de Fall, souwéi tëscht en Donneschdeg an e Freideg den Owend 23 Auer zu Veianen.