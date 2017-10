Zaldoten komme vun hirer Missioun erëm (08.10.2017) 3 Méint waren déi 22 Lëtzebuerger an de Balkanstaaten an a Polen ënnerwee.

Extrait Colonel Yves Kalmes (08.10.2017) Kommandant vum Centre Militaire

Glécklech Gesiichter gouf et e Samschdeg den Owend um Findel, wéi Familljememberen a Frënn, déi 22 Zaldoten vum EFP 1, dem éischten Kontingent vun der "Enhanced Forward Presence", begréisst hunn, déi aus Litauen zeréck koumen. Dat a Präsenz vun der Staatssekretärin an der Defense Francine Closener an dem Kommandant vum Härebierg.D'Missioun vun 3 Méint, war am Kader vun der verstäerkter multinationaler NATO-Präsenz an de baltesche Staaten an a Polen. Déi hat d'Allianz, nom Krich an der Ukrain, decidéiert. Dës Zaldote waren déi éischt Lëtzebuerger, déi bei dëser Missioun matgemaach hunn an och, wann nach net alles honnertprozenteg geklappt huet, gouf d'Importenz vun hirer Aarbecht ënnerstrach.