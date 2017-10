Zu Bech huet mol net misse gezielt ginn, hei gouf et manner Kandidate wéi Plazen, also sinn all d'Kandidaten am Gemengerot.

Zu Schengen sinn déi zwee Schäffen, Michel Gloden a Jean-Paul Müller, bescht gewielt ginn, de Ben Homann, aktuelle Buergermeeschter huet net méi kandidéiert.

Wuermer...hei gëtt et egal wéi fir déi nächst 6 Joer en neie Buergermeeschter. De Jean Beining hat sech net méi opgestallt. De Max Hengel, deen an der CSV-Fraktioun schafft, krut déi meeschte Stëmmen, virum Schäffe Mathis Ast.

Zu Konsdrëf ass den aktuelle Buergermeeschter André Porters net méi gewielt ginn. Meeschte Stëmme krut d'Edith Jeitz, eng nei Kandidatin.

Zu Manternach ass de Buergermeeschter Henri Frank als 5. gewielt ginn, virum Robert Mehlen, fréieren ADR-President. Meeschte Stëmme krut méi e jonke Kandidat, de Jean-Paul Hoffmann, 30 Joer al.

Zu Bous krut den aktuelle Buergermeeschter déi meeschte Stëmmen.

Zu Stadbriedemes ass d'Octavie Modert, fréier CSV-Ministesch, aktuell Deputéiert, bescht gewielt an huet et (mat 27 Stëmmen) laanscht de Buergermeeschter gepackt.

Biwer kritt sécher en neie Buergermeeschter. Den Nicolas Soisson goung net méi mat. De Marc Lentz, Affekot, President vum Bezierk Osten vun der DP, huet déi meeschte Stëmme kritt.

Duelem...do ass de Buergermeeschter Jos Heisbourg bescht gewielten. De Schäffen Nic Dicken huet déi zweetmeescht Stëmme kritt.

Lenneng...hei ass den Daniel Hoffmann den 1. gewielten. Den aktuelle Buergermeeschter kënnt op déi 5. Plaz.

Fluessweiler, de Buergermeeschter Theo Weirich war net méi Kandidat. De Jean-Marie Sadler krut déi meeschte Stëmmen.

Beefort....de Buergermeeschter Camille Hoffmann ass hei deen, deen am beschte gewielt ginn ass.

Waldbëlleg...de Jean-Luc Schleich, aktuelle Buergermeeschter, ass net méi matgaangen. Déi zwee aktuell Schäffe kruten déi meeschte Stëmmen.

Kuerz viru 4 Auer war déi éischt Gemeng ausgezielt, dat war eng aus dem Osten: Waldbriedemes.

627 Wieler waren hei ageschriwwen. Da geet et méi séier mam zielen. Bescht gewielten ass den aktuelle Buergermeeschter Louis Oberhag. 4 nei Leit goufen an de Conseil gewielt.



Soss gëtt et aus dem Osten just Lëschtestëmmen aus enger Gemeng, vu Munneref. Hei leet d'DP 13 Prozentpunkte bäi, déi Gréng bleiwen zimlech stabel. LSAP -6,75%. CSV -5,8%. Dat si wuelverstanen just d'Lëschtestëmmen zu Munneref. Aktuell gëtt et hei jo eng blo-gréng Koalitioun mam Buergermeeschter Lex Delles.



