Besonnesch zuwar et eng Iwwerraschung. No 23 Joer un der Spëtzt vun der Gemeng, gouf de Buergermeeschter Jean Kinn net méi gewielt.

Iwwerraschung och zu Wäisswampech, den aktuelle Buergermeeschter Henri Rinnen, gëtt do just de 4 gewielten.

Zu Ell ass de Buergermeeschter Jos Thill net méi matgaangen. Do ass den Armand Schuh, deen deen déi meeschte Stëmme kritt huet.



Zu Géisdrëf ass de Buergermeeschter Norbert Maes esou just an de Gemengerot gewielt ginn.



Zu Groussbus ass den Armand Olinger de Buergermeeschter den Drëttgewielten, mat 322 Stëmmen.



Zu Sëll dogéint kritt den aktuelle Buergermeeschter Raoul Clausse déi meeschte Stëmmen. 498 Wieler waren et do, e bësse méi wéi d’Halschent huet fir de Buergermeeschter gestëmmt.



Och zu Wal ka sech de Buergermeeschter Marco Assa duerchsetzen. 7 Mandater waren hei ze besetzen. Mäerzeg, do war de Buergermeeschter de Claude Staudt net méi op der Kandidatelëscht matgaangen. Den zweetgewielten vun 2011 de Mike Poiré ass dës Kéier den Éischtgewielten. Ee Schäffe packt et net an de Gemengerot, dat ass de Norbert Freymann.



An der Ärenzdallgemeng, enger Fusiounsgemeng, hu just déi Iermsdrefer fir déi Miedernacher wiele goen.

Keng Iwwerraschung an der Stauséigemeng do krut de Buergermeeschter René Michels déi meeschte Stëmmen.



Och zu Buerschent kritt déi aktuell Spëtzt Annie Nickels-Theis déi meeschte Stëmmen.



Zu Useldeng ass de Buergermeeschter Pollo Bodem den Éischtgewielten.



Zu Ierpeldeng ass de Buergermeeschter Claude Gleis den Éischten.

Kiischpelt ass den aktuelle Buergermeeschter Armand Mayer jo net méi matgaangen. Den Yves Kaiser kritt do elo déi meeschte Stëmmen, mat ronn 356 Stëmmen. 9 Posten sinn hei ze besetzen.

Am Parc Housen do hunn d’Wieler vu Konstem, Houschent an House missten wielen goen. De Buergermeeschter Jacuot Heinen war net méi matgaangen. Laut de Resultater vu Konstem kritt de Jos Degrand déi meeschte Stëmmen. Houschent do ass et den Majerus Georges, an zu Housen den Wester Romain.

Och zu Veianen war de Buergermeeschter net méi mat gaangen, de Marc Schäefer. Éischten do ass den Henri Majerus.

Viichten dann, do ass de Buergermeeschter Camille Scheuren nëmmen den Drëtte ginn. De fréieren Deputéierte Jean Colombera huet den aktuelle Buergermeeschter do mat 328 Stëmmen iwwerholl an ass den Zweetgewielten.

Zu Bauschelt sollten 9 Mandater besat ginn. An do setzt sech de Buergermeeschter René Daubenfeld duerch.

Déi éischt Proporzgemenge am Bezierk Norde sti fest. Zu Elwen gouf dës Kéier fir déi éischte Kéier no deem System gewielt. An do ass den aktuelle Buergermeeschter Edy Mertens mat der Biergerlëscht an d’Wahle gaang. Déi huet dann och déi meeschte Stëmme kritt. Am ganzen 58,77 Prozent, an domadder huet si déi absolut Majoritéit. D’CSV kënnt op e bësse méi wéi 41 Prozent.

Rammerich dann eng wieder Proporzgemeng vun den am ganzen 7 am Norden. Do ass den CSV Buergermeeschter Toni Rodesch vir. Dat bedeit och datt d’Diskussiounen déi lescht Zäit, wéinst der Affär ëm eng LSAP Politikerin déi vun der Lëscht vun de Residenten geholl ginn ass.

Zu Wolz keng Iwwerraschung. De Buergermeeschter Frank Arndt vun der LSAP ass den Éischt gewielten, allerdéngs verléiert d’LSAP hir absolut Majoritéit. Am Gemengerot kommen zwee Sëtz dobäi par rapport zu de leschte Wahlen. Allerdéngs ginn déi un d’CSV. D’LSAP verléiert dann och vis-à-vis vun 2011 7,70 Prozentpunkten.

Zu Esch-Sauer do ass de Buergermeeschter Gilles Kintzele net erëm gewielt ginn. Grad wéi och d’Schäffe Christiane Ferber a Roger Lanners. Éischtgewielten ass de fréieren Minister Marco Schank mat 867. Donieft fléien 3 aktuell Conseilleren ewech. Zu Esch- Sauer gëtt et deemno ee komplett neit Bild.

Zu Schieren ass de Buergermeeschter André Schmit nëmmen de 5 gewielten. Den Eric Thill kritt an der Gemeng 479 Stëmmen a kritt domadder déi meeschten.

Am Préizerdaul sinn de Buergermeeschter Fernand Heyart an ee Schäffen Gilles Martiny net méi gewielt. Éischtgewielten ass den anere Schäffen Marc Gergen.

Zu Biekerech kritt wéi erwaard de Buergermeeschter Thierry Lagoda déi meeschte Stëmmen.

Zu Reiden ass den aktuelle Buergermeeschter Henri Mausen net méi matgaangen. Déi meeschte Stëmmen kritt elo de Conseiller Henri Gerekens déi meeschte Stëmmen.

Zu Tandel ass den Éischtgewielten net de Buergermeeschter Aly Kaes. De Buergermeeschter gëtt just den Zweeten hannert dem Alain Aust.



