Zu Contern verléiert d'DP 1 Sëtz, dat bedeit just ee Changement am Gemengerot. Den Arsène Kihm vun der DP mécht dem Tom Jungbluth vun der CSV Plaz.

Zu Weiler zum Tur ass den Éischtgewielten de Vincent Reding mat 729 Stëmmen. D'Buergermeeschtesch Cécile Hemmen kënnt mat 666 Stëmmen op déi 2. Plaz. Net méi am neie Conseil ass de Jean-Pierre Clees.

Zu Lëntgen krut de Buergermeeschter Henri Wurth déi meeschte Stëmmen. Net méi gepackt hunn et de René Theis an d'Chantal Warling. Si ginn ersat duerch de Jeff Herr an de Luc Zwank.

Zu Biissen, wou déi éischte Kéier nom Proporzsystem gewielt gouf, kritt d’Lëscht vun der CSV 6998 Stëmmen an domat d’absolut Majoritéit. D’Lëscht „Är Leit“ kënnt op 6510 Stëmmen. Et bleift ze ernimmen, datt de Spëtzekandidat vun der Lëscht „Är Leit“ David Viaggi ronn 140 Stëmme méi krut wéi den CSV-Spëtzekandidat an aktuelle Buergermeeschter Jos Schummer.

Zu Steesel gëtt de Buergermeeschter Jempy Klein mat 2.202 Stëmme confirméiert. Allerdéngs gi bei der LSAP de François Mangen an de Guy Bausch ersat duerch d’Marie-Paule Engel an d’Monique Feltgen. Bei der CSV bleiwen de Jean Rossy an de Marcel Oberweis am Gemengerot. Bei der DP sëtzen niewent dem Claude Schintgen an dem Siggy Rausch elo och d’Jana Degrott an de Jacques Lanners am Gemengerot.



Béiwen un der Atert an Tënten fusionéieren 2018 an dann ass et d'Gemeng Helperknapp. Zu Béiwen kritt de Buergermeeschter Paul Mangen déi meeschte Stëmmen. Net méi ënner déi 7 gepackt huet et d'Félicie Streicher. Zu Tënten kritt och d'Buergermeeschtesch Christiane Eicher, déi meeschte Stëmmen. Ënnert de 6 Mandater sinn net méi de Pierre Espen, de Gilles Groben an d'Liselotte Ruef.

Zu Hiefenech ass de Jérôme Seiler Éischtgewielten. Den aktuelle Buergermeeschter kënnt op déi 3 Plaz. 5 Leit aus dem aktuelle Gemengerot goufen net méi erëm gewielt. Fir déi 9. Plaz huet d’Lous tëschent dem Tom Leick an den Tom Bindels zu Gonschte vun deem Éischten entscheed.

Vum aktuelle Gemengerot an der Fiels sinn de Buergermeeschter Pierre Wies a 6 aner Memberen net méi ugetrueden. Éischtgewielt ass d’Natalie Silva, 1. Schäffe bis elo. Net méi gepackt huet et den Alcides Dos Santos.

Zu Noumer haten se 2011 net brauche wielen ze goen, well nëmmen 8 Kandidate sech gemellt haten. Dës Kéier si 5 Leit aus dem aktuelle Gemengerot net méi ugetrueden, dorënner de Buergermeeschter Marc Eicher, an déi 2 Schäffen. Tëschent dem Éischtgewielte Jean-Pierre Mühlen (440) an dem zweete Franco Campana (439) läit just eng eenzeg Stëmm. Zwou Stëmmen hannendrun kënnt de Bernard Jacobs (437) als 3.

Zu Stroossen kënnt d'DP op 33,4 % a verléiert 1 Sëtz, dee geet un d'LSAP, déi op 26,9% kommen. D'CSV kënnt op 21,4%, déi gréng op 13,6% an déi Lénk kommen op 4,5%.

Zu Miersch kommen d'DP an hiren aktuelle Buergermeeschter Michel Malherbe op 36,4%. Si bleiwe bei hire 5 Sëtz. D'CSV gewënnt ee Sëtz a kënnt op 29,5%, dee Sëtz kruten déi gréng ofgeholl. D'LSAP bleift bei engem Sëtz.

An der Gemeng Fëschbech sinn niewent der Buergermeeschtesch Marianne Brosius nach 4 weider Membere vum aktuelle Gemengerot net méi mat an d’Wahle gaangen. Vun den neie Kandidaten huet just de Marcel Ewen et net gepackt. Déi meescht Stëmme krut de Conseiller Fränk Daems mat 409 Stëmmen.

Zu Nidderanven kënnt d'CSV op 45,7% an kritt ee Sëtz bäi. Nei am Gemengerot fir d'CSV sinn de Jacques Bauer an d'Martine Dupong-Kremer. Och déi Gréng kréien 1 Sëtz bäi mat 13,2%, do kënnt den Tun Geyer nei an de Gemengerot. D'DP an d'LSAP kréie kee Sëtz bäi awer och keen ofgeholl.

Zu Hesper kënnt d'CSV op 45,8% a gewënnt domat 1 Sëtz. D'DP verléiert 1 Sëtz, d'LSAP bleift bei 1 Sëtz an déi Gréng bei hiren 3. Den CSV-Buergermeeschter Marc Lies krut iwwregens déi meeschte Stëmmen.

Zu Bartreng kënnt d'DP op 49,8 %, d'CSV op 24,1%, déi gréng op 16,1% an d'LSAP op 9,8%. Den aktuelle Buergermeeschter Frank Colabianchi kënnt op net manner wéi 2161 Stëmmen.

Zu Sandweiler verléiert d'CSV 1 Sëtz, de Roger Meysembourg ass also net méi mat dobäi. Déi gréng gewannen ee Sëtz, d'Martine Obertin ass elo do mat dobäi. Déi meescht Stëmme krut d'aktuell Buergermeeschtesch Simone Massard Stitz.

Zu Walfer kënnt eng Schwaarz-Gréng Koalitioun. D’CSV gewënnt 2 Sëtz a gëtt stäerkste Fraktioun. D'Majoritéit vu bis elo verléiert jeeweils 1 Sëtz - Minus 1 fir d’LSAP a Minus 1 fir d’DP. Bei de Sozialiste kënnt d’Helga Krecké als Drëttgewielten net méi eran. Bei der DP ass d’Eliane Irthum net méi derbäi. Fir d’CSV kommen nei eran d’Edmée Schmit-Streff an den Alex Donnersbach.

Zu Schëtter bleift d'DP bei hire 4 Sëtz a kënnt op 32,1%. 1 Sëtz méi kritt d'Bierger Partei a kommen elo op 4 Sëtz. D'LSAP verléieren der 2 an déi Gréng, déi fir d'éischte Kéier dobäi waren kréien 1 Sëtz am Gemengerot. De Jean-Paul Jost vun de Schëtter-Bierger krut iwwer 300 Stëmmen méi wéi den aktuellen Buergermeeschter Jean-Pierre Kauffmann.



