Vun Esch ass déi definitiv gréisst Sensatioun vum Dag ze mellen: D'CSV kënnt do nämlech op ronn 30,9% a ginn domat mat 6 Sëtz (+2) déi stäerkst Partei an der Minettsmetropole. 3 Punkten hannendru kënnt d'LSAP och op 6 Sëtz (- 3). Déi gréng ginn 3. mat ronn 13,5% an 3 Sëtz, da kommen déi Lénk (9,5%) an d'DP (9,1%) mat zwee Sëtz. D'KPL, d'ADR an d'Pirate ginn eidel aus.





Zusinn déi gréng de grousse Gewënner vum Dag: Si gewanne 4 Sëtz a kommen op hirer 7. Dogéint verléiert d'DP der 5 a kënnt just nach op 2. D'CSV kritt ee bäi an huet der elo 4, genee wéi d'LSAP, an d'KPL an déi Lénk kommen alle béid op ee Sëtz.

Zu Suessem bleift d'LSAP bei 7 Mandater, d'CSV gewënnt der 2 a kënnt op 5, déi gréng kommen op 2 (-1), genee wéi déi Lénk (+1), an d'DP bleift bei engem Sëtz.



Zu Diddeleng behält d'LSAP hir absolut Majoritéit mat 10 Sëtz, d'CSV kënnt op 5 Sëtz (+2), déi gréng op 2 an déi Lénk an d'adr op jee 1.





Zu Käerjeng kritt d'CSV 7 Sëtz, wat e Plus vun 2 ass. D'LSAP kënnt op 5, dat heescht e Minus vun 2. Déi gréng behalen hir 2 an d'DP 1. D'Biergerinitiativ Kënzeg, déi der d'lescht Kéier 2 krut, war dës Kéier net méi ugetrueden.





Zu Beetebuerg huet d'LSAP hir 6 Mandater behalen, d'CSV kritt ee bäi op 5, déi gréng bleiwe bei hiren 2, d'ADR kënnt aus dem Stand op 1, grad wéi d'DP.





Zu Schëffleng bleift et beim Alen, well d'CSV an d'LSAP kommen alle béid op 6 Mandater. Déi gréng leien hannendru mat zwee an d'DP mat engem Sëtz.

Zu Habscht bleift d'CSV bei hiren 8 Sëtz, d'DP kënnt direkt op 2 an d'LSAP fält ëm 2 op 1. Zu Simmer da sinn de viregte Schäffe Léon Flammant an déi viregt Conseillere Peter Sodermans a Marco Boly net erëmgewielt ginn, am Géigesaz zur Schäffen Astrid Mosel-Kneip, déi hannert dem Manou Decker als Zweet erausgeet.

Zu Réiser kréien d'LSAP an d'CSV jee ee Sëtz bäi, op 6, respektiv 3 Mandater. Déi gréng an d'DP hunn der all Kéier 2.

Zu Käl bleift d'LSAP stäerkste Kraaft, verléiert awer ee Sëtz a kënnt nach just op 5. D'CSV kritt dee bäi an huet der elo 4. Hannendru kommen déi gréng an d'DP op all Kéiers zwee Mandater.

Zu Monnerech verléiert d'LSAP d'absolut Majoritéit an zwee Sëtz. E Sonndeg den Owend kënnt si nach just op 5 Mandater. D'CSV gewënnt déi bäi a kënnt och op 5. D'DP huet zwee an déi gréng kommen op ee Sëtz.





Zu Mamer gouf de Koalitiounsaccord tëscht CSV an LSAP ewell verlängert. D'CSV behält do hir 6, déi gréng an d'LSAP hir 3 an d'DP hiert eent Mandat.

Zu Stengefort behält d'LSAP hir 5 Mandater, d'CSV verléiert een an huet der just nach 4, déi gréng kritt een, grad wéi d'DP.





Zu Rëmeleng béist d'LSAP hir absolut Majoritéit an a kënnt mat engem Minus vun zwee op 5 Sëtz. D'CSV kritt ee bäi op 4. D'DP kënnt op ee Sëtz, genee wéi d'KPL.





Zu Fréiseng bleift Är Equipe déi stäerkst Kraaft, mat 5 Sëtz. D'CSV verléiert een an huet der just nach 3, d'LSAP behält zwee Sëtz an d'DP kritt direkt een.

Zu Dippech bleift d'LSAP bei 5 Sëtz, d'CSV verléiert d'Halschent a kënnt nach just op 2, genee wéi d'DP an déi nei Lëscht vun de Bierger - fir déi wären dat direkt zwee Mandater.

Zu Koplescht da kommen d'CSV an Är Equipe op all Kéiers 4 Sëtz, wat fir déi zwee e Plus vun eent ass. D'DP kënnt iwwerdeems weider op 3 Mandater. An engems war do jo e Referendum doriwwer, ob een am Walbezierk Süde soll bleiwen oder an den Zentrum eriwwer wiessele soll: 63% vun de Leit hu sech dofir ausgeschwat, dass se an Zukunft zum Zentrum wëlle gehéieren.





Zu Kielen kënnt d'CSV op 5 Sëtz (plus 1), d'LSAP verléiert der 2 (op 3), déi gréng kommen op zwee Mandater (plus 1) an d'DP bleift bei hirem engen. D'Koalitioun CSV/LSAP bleift, ma Buergermeeschter wiesselt - Félix Eischen iwwerhëlt vum Guy Scholtes.





