Wahlgewënner (vu lénks): Roberto Traversini (Gréng), Georges Mischo (CSV), Serge Wilmes (CSV) - zweet Rei: Lex Delles (DP), Jérôme Laurent (LSAP) a Frank Colabianchi (DP).

Zu de ganz grousse Gewënner gehéieren de grénge Buergermeeschter vun Déifferdeng, Roberto Traversini, dee mat senger Equipe iwwer 20 Prozentpunkte bäileet an 3 Sëtz gewënnt, an och den CSV-Politiker Georges Mischo, deen d'Konschtstéck fäerdegbréngt, Esch-Uelzecht ze erueweren - als Éischtgewielten!Zu de Gewënner zielen dierf sech awer och den CSV-Politiker Serge Wilmes, deen an der Stad mat senger Partei 6 Prozentpunkte wënnt an 2 Sëtz bäikritt.Freeën duerfe sech awer och den LSAP-Buergermeeschter Laurent Jérôme vu Mäertert-Waasserbëlleg, deen do eng absolut Majoritéit kritt, genee esou wéi dee bloe Buergermeeschter vu Munneref, Lex Delles, deen an Zukunft do och eleng regéiere kann, an de bloe Politiker Frank Colabianchi, dee mat senger DP zu Bartreng op 7 vun 13 Sëtz kënnt, also och net op e Koalitiounspartner ugewisen ass.D'DP vun Déifferdeng ass 22 Prozentpunkten an d'Gette gaangen, dat ass eng zolidd gewéitscht.Och d'DP vu Walfer gehéiert zu de Verléierer, zesumme mat der lokaler LSAP, déi allen zwee ee Sëtz verléieren an elo Schwaarz-Gréng un d'Rudder loosse mussen.Plaz maache muss wuel och d'Vera Spautz vun der LSAP um Buergermeeschteschstull vun Esch-Uelzecht, wou d'CSV - wéi geschriwwen - stäerkste Partei ginn ass.Och den Henri Kox, grénge Buergermeeschter vu Réimech, gouf sanktionéiert. Minus 13 Prozentpunkte bedeiten zwee Sëtz verluer fir déi Gréng, an der Muselpärel kënnt et zu enger DP/CSV-Koalitioun.En Abroch gouf et och bei der CSV vun Dippech, wou e Minus vun iwwer 15 Prozent zwee Sëtz manner bedeit ...An zu de Verléierer gehéieren - last not least - och Déi Konservativ vu Péiteng, déi trotz engem adrette Marketing kee Sëtz kréien, mol net fir de Joe Thein.Esou wäit dës - deels forcément subjektiv - Analys vun de markanteste Faite vum Wahldag.