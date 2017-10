X

D'Sortie Schëffleng huet während den Opraumaarbechten musse gespaart ginn. Do koum et natierlech zu Perturbatiounen am Trafic.Eengouf et e Sonndeg am spéiden Nomëtteg tëscht dem Scheedhaff a Sandweiler. Géint hallwer fënnef war eng Ambulanze vun de Stater Beruffspompjeeën duerch Zoufall laanscht déi zwee accidentéiert Autoe gefuer. Déi zwee Ween waren op enger Kräizung matenee kollidéiert. Zwou Persoune goufen an engem vun de Ween ageklemmt. D'Pompjeeën hunn direkt Verstäerkung ugefrot an hunn sech ëm déi Blesséiert gekëmmert. Déi zwou Persounen hu mussen aus den Autoen erausgeschnidde ginn. Si goufe schwéier verwonnt. Eng drëtt Persoun gouf méi liicht blesséiert.