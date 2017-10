E Sonndeg den Owend sinn 3 onbekannt Persounen zu Rued-Sir an en Haus agebrach, hunn do ënner anerem Sue geklaut a sinn duerno geflücht.

Dat Ganzt ass géint 21.45 Auer an der Rue de la Montagne geschitt. Eng Sichaktioun vun der Police mat e puer Unitéiten, direkt no der Flucht, hat kee Succès.



Täterbeschreiwung:



Gesicht gëtt eng männlech Persoun, mat enger wäisser Kaputz a vu klenger, gouereger Statur. Den zweeten Täter huet däischter Hoer an ass normal gebaut an déi drëtt Persoun ass weiblech, huet blond mëttellaang Hoer an ass gouereg. Allen 3 waren däischter ugedoen.