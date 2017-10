© Claudia Kollwelter / RTL Radio Lëtzebuerg

De Minister Claude Meisch huet de Projet um Méindeg de Moie presentéiert. De Message ass kloer: d'Zukunft fänkt éischter un.



Et geet drëms, d'Kanner esou fréi wéi méiglech ze fërderen, egal ob an der Crèche oder doheem.



Leschte Méindeg sinn eng Rei Initiativen a Kraaft getruede fir dat Zil ze areechen. Ob am Beräich vum Congé parental, der Gratuitéit vun der Kannerbetreiung oder der Sproochefërderung soll d'Fréifërderung ënnerstëtzt ginn. Wat d'Sproochefërderung zum Beispill ugeet, muss Lëtzebuergesch d'Integratiounssprooch an all de Crèche ginn, mä am fréien Alter mussen d'Kanner och en natierlechen Zougang zum Franséische kréien.